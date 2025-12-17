Militares de México, EU, Rusia, Venezuela y Cuba entrarán a Nicaragua: ¿A qué van?

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, autorizaron este miércoles en Managua la entrada al país de tropas, naves y aviones de las Fuerzas Armadas de Rusia entre el 1 de enero al 30 de junio de 2026, así como de Cuba, Estados Unidos, México y Venezuela.

A través de un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, Ortega y Murillo autorizaron el tránsito o estacionamiento en el territorio nacional de efectivos militares, naves y aeronaves de esas fuerzas armadas, así como de los Ejércitos de Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana que conforman la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).

El fin de esta medida es “con fines de intercambio y asistencia humanitaria de beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia”, según el decreto presidencial.

La presencia militar rusa en Nicaragua será para participar con miembros del Comando de Operaciones Especiales, la fuerza élite del Ejército nicaragüense, “en intercambio de experiencias y ejercicio de adiestramiento en operaciones de ayuda humanitaria”.

También para llevar a cabo intercambio de experiencias, adiestramiento, operaciones en contra de ilícitos en espacios marítimos en el mar Caribe y aguas jurisdiccionales en el océano Pacífico de Nicaragua con la Fuerza Naval de Nicaragua.

Además, en ejercicios de adiestramiento e intercambio en operaciones de ayuda humanitaria, misiones de búsqueda, salvamento y rescate en situaciones de emergencia o desastres naturales con la Unidad Humanitaria y de Rescate, así como con las fuerzas terrestres, Fuerza Aérea y Fuerza Naval del Ejército nicaragüense.

Rusia ayuda a Nicaragua en combate al narcotráfico

Asimismo, las tropas rusas participarán en intercambio de experiencias y de comunicación operacional en labores de enfrentamiento y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, y adiestramiento en labores de seguridad, planeación de ejercicios de ayuda humanitaria y atención ante desastres.

En total, Ortega y Murillo autorizaron que un número sin establecer de militares, naves y aviones rusos entren a Nicaragua del 1 de enero al 30 de junio de 2026.

En el mismo decreto, que tendrá que ser ratificado por el Parlamento, controlado por los sandinistas, la pareja presidencial también autorizó que un número no precisado de militares de Venezuela participen en intercambio y adiestramiento en labores de seguridad, planeación de ejercicios de ayuda humanitaria y atención ante desastres.

Además, adiestramiento en operaciones en contra de ilícitos en espacios marítimos en el mar Caribe y aguas jurisdiccionales en el océano Pacífico de Nicaragua: y en operaciones de ayuda humanitaria.

¿A qué va el Ejército de México a Nicaragua?

Asimismo, el ingreso de militares de Cuba, México y de los países centroamericanos para realizar intercambio de experiencias y labores de carácter humanitario.

En el caso de Estados Unidos, Ortega y Murillo dieron su visto bueno para “el ingreso al territorio nacional, previamente planificado y coordinado con el Ejército de Nicaragua, de personal de las Fuerzas Armadas, naves y aeronaves de los Estados Unidos, a fin de atracar en puertos y aterrizar en aeropuertos nacionales para realizar operaciones de ayuda humanitaria y misiones de búsqueda, salvamento y rescate en situaciones de emergencias o desastres naturales, por aire, mar y tierra”.