Defiende sector empresarial de los tres países al T-MEC

La realidad económica demuestra que EU es tan dependiente de México como México de EU. Las cadenas de suministro, la integración industrial, el comercio fronterizo y la competitividad regional así lo confirman.

México no es el problema, es parte de la solución en el interés de Estados Unidos por reducir su dependencia de las importaciones de China, y en aras de la próxima revisión del T-MEC, se debe trabajar en aspectos pendientes como la seguridad, certeza jurídica y energía, dijo Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“México no es el problema. México es la solución, y lo hemos dicho en Washington, y lo hemos dicho en Canadá, en Ottawa. México es la solución. Si Estados Unidos quiere reducir la dependencia de China, aquí está México con gran mano de obra mexicana, con la industria mexicana, y creo que tenemos que encontrar la estrategia para fortalecer la región, revisar el T-MEC, cuidar esta parte de las condiciones y de la certeza jurídica por parte de nuestro país, y trabajar en lo que nos corresponde”, dijo el líder empresarial sobre las declaraciones del presidente de EU, Donald Trump, quien calificó al acuerdo comercial como “irrelevante”.

Sierra aseguró que la continuidad del acuerdo comercial es deseo compartido entre los organismos empresariales de los países miembros para fortalecer a la región de Norteamérica, pero reconoció que más allá de las declaraciones del jefe del Ejecutivo estadounidense, México tiene que centrarse en resolver aspectos internos.

“Y me parece que trabajando en esto estamos en mejores condiciones para una revisión y estamos en mejores condiciones para competir con las economías internacionales para que México sea atractivo a la inversión, que es lo que tenemos que hacer. Me parece necesario no confiarnos, no dormirnos en nuestros laureles y trabajar en función de ser atractivos a la inversión”, apuntó ante medios.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), José Carlos Pons, destacó que el T-MEC ha sido un pilar del desarrollo industrial en la región al triplicar el comercio químico superando los 60 mil millones de dólares, además que 95 por ciento de los productos químicos son insumos esenciales para sectores clave como automotriz, electrónica, electrodomésticos y farmacéutico.

“En un entorno de alta incertidumbre geopolítica, la revisión del T-MEC es una oportunidad única para reforzar la integración regional, modernizar los marcos regulatorios y ofrecer certidumbre de largo plazo a la inversión”, afirmó en el encuentro Día de la Química, que reunió a empresarios de los tres países de América del Norte.

Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur, señaló que la unidad del sector empresarial y su coordinación con el gobierno de México serán clave para la defensa de los intereses nacionales, “la relación con EU no es unilateral ni sustituible; la realidad económica demuestra que EU es tan dependiente de México como México de EU. Las cadenas de suministro, la integración industrial, el comercio fronterizo y la competitividad regional así lo confirman”, indicó en un posicionamiento.

Respaldan del ‘otro lado’

Cruzando la frontera también se alzaron voces en favor del T-MEC. Jim Farley, CEO de Ford, aseguró en Detroit que “realmente vemos a Canadá, México y EU como un sistema de fabricación integrado. Y así es como abordaremos esta negociación. Es crucial para nosotros”.

Mark Reuss, CEO de General Motors, dijo que las cadenas de suministro de la compañía atraviesan los tres países en una relación compleja en la que “el componente norteamericano es una gran fortaleza”.

El Consejo Estadounidense de Política Automotriz (AAPC por sus siglas en inglés) declaró en diciembre ante USTR que el T-MEC sigue siendo el acuerdo comercial más importante para los fabricantes de automóviles estadounidenses con más de 210 mil millones de dólares en inversión automotriz estadounidense desde su implementación.

“El AAPC insta a la administración a preservar la estructura básica del T-MEC, a la vez que busca mejoras específicas, períodos de transición adecuados y medidas que incentiven aún más la resiliencia de la cadena de suministro de América del Norte”, expuso Matt Blunt, presidente del consejo integrado por Ford, GM y Stellantis.

Neil Herrington, vicepresidente sénior para América de la U.S. Chamber of Commerce, dijo que más de 13 millones de empleos en EU están respaldados por el T-MEC, y la próxima revisión es una oportunidad para fortalecer este acuerdo “indispensable”.

El Canadian American Business Council advirtió que el acuerdo comercial no solo ha definido la relación trilateral en los últimos años, sino que ha fortalecido de manera tangible la competitividad de la región Norteamérica.

“La historia de América del Norte ha sido definida para bien por este acuerdo. Nuestras fortalezas se multiplican cuando trabajamos juntos, y debemos asegurarnos de que el T-MEC se preserve para que nuestra historia siga siendo una de fortaleza”, señaló el organismo, destacando que México, lejos de ser un riesgo, es un activo estratégico para EU y Canadá.

Con información de Héctor Usla y Jassiel Valdelamar.