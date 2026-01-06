Industria automotriz cierra 2025 con 1.5 millones de autos vendidos, su mejor registro desde 2017

La industria automotriz mexicana cerró 2025 con la comercialización de un millón 524 mil 583 vehículos ligeros, el mayor volumen de ventas registrado desde 2017, cuando se colocaron en el mercado un millón 534 mil 943 unidades.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a tasa anual, las ventas de autos ligeros crecieron 1.3 por ciento durante 2025, superando las un millón 504 mil 322 unidades comercializadas en 2024, lo que representa el tercer mejor registro del sector en la última década.

El avance anual se sostuvo, en parte, por un cierre de año dinámico, ya que, durante el mes de diciembre, se vendieron 154 mil 395 vehículos, lo que representó un incremento de 4.9 por ciento frente al mismo mes de 2024, cuando se colocaron 147 mil 140 unidades en el mercado nacional.

La información proviene del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, que integra los reportes de 30 empresas, entre afiliadas y no afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, las cuales comercializan 41 marcas con presencia productiva o comercial en México.

Nissan encabeza ventas de 2025

Por marcas, el Inegi dio a conocer que Nissan, la armadora de origen japonés, encabezó las ventas anuales al colocar en el mercado 274 mil 661 unidades, seguida de General Motors con 198 mil 153 y Volkswagen con 137 mil 970 vehículos.

Según el reporte, estas tres marcas, en conjunto, concentraron el 43.2 por ciento de las ventas totales del año, lo que las colocó como las líderes de la industria en México.

Sin embargo, no todas las marcas mostraron una trayectoria positiva, como sucedió con General Motors, que registró una caída anual de 3.36 por ciento, lo que marcó su primera contracción desde 2021. A la lista, se suman otras marcas como Mazda, Mercedes Benz, Audi, Honda, entre otras que registraron números negativos.

Cabe señalar que el desempeño del mercado contrasta con los retos que enfrentó la industria automotriz a lo largo de 2025, cuando se registró el cierre de tres plantas armadoras en el país, con la pérdida de alrededor de 10 mil empleos calificados, lo que añadió presión a una industria marcada por las amenazas arancelarias de Estados Unidos.