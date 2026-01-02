Tesla ‘se queda sin carga’: Pierde título como mayor vendedor de autos eléctricos frente a BYD

BYD se posicionó como el mayor vendedor de autos eléctricos y desplazó a Tesla al segundo puesto. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock)

Tesla cedió el título de mayor vendedor de autos eléctricos del mundo a la empresa china BYD, tras perder la ventaja que la compañía liderada por Elon Musk construyó durante la última década, periodo en el que impulsó la popularización de los vehículos enchufables.

Las entregas del fabricante con sede en Austin cayeron 8.6 por ciento en 2025, lo que marca la segunda caída anual consecutiva. Las ventas del cuarto trimestre retrocedieron 16 por ciento, hasta 418 mil 227 vehículos, según informó Tesla el viernes en un comunicado, cifra por debajo de las estimaciones de analistas recopiladas por Bloomberg y del promedio más pesimista que la propia empresa compartió a inicios de la semana.

BYD, el emperador de vehículos eléctricos

BYD, por el contrario, incrementó las ventas de vehículos eléctricos a batería tanto en el trimestre como en el acumulado anual, con casi 2.26 millones de unidades entregadas en 2025, frente a 1.64 millones de Tesla.

Los inversionistas pasaron por alto el retroceso de Tesla en la jerarquía global de vehículos eléctricos y centraron su atención en la apuesta de Musk por la inteligencia artificial y los vehículos autónomos.

El director ejecutivo desvió el foco del desempeño del negocio principal al promover los avances del proyecto para lanzar un servicio de robotaxi.

La consolidación de estas operaciones será clave en 2026, ante las perspectivas de demanda de vehículos eléctricos en Estados Unidos, el principal mercado de Tesla. La administración del presidente Donald Trump eliminó los incentivos federales para la compra de autos enchufables y redujo las regulaciones de ahorro de combustible y emisiones, medidas que generaban miles de millones de dólares en ingresos para la compañía.

¿Cuáles son las perspectivas de Tesla en el mercado?

Wall Street se preparaba para un trimestre complicado para Tesla tras el fin de un crédito fiscal clave para la compra de vehículos eléctricos en Estados Unidos, señaló Jed Dorsheimer, analista de William Blair, en una nota.

Los resultados reales podrían tener un impacto limitado en la acción, que “se valora casi en su totalidad en función de la transformación hacia la IA en el mundo real”.

Las acciones de Tesla subieron 0.9 por ciento a las 9:57 horas del viernes en Nueva York, con lo que redujeron las ganancias previas. El título avanzó 11 por ciento el año pasado, pese a cerrar 2025 con seis jornadas consecutivas de caídas.

BYD amplió su distancia frente a Tesla el año pasado, luego de quedar muy cerca de su competidor estadounidense en 2024. Aunque el fabricante chino entregó más autos totalmente eléctricos en el cuarto trimestre de ese año, Tesla conservó una ligera ventaja anual. BYD también comercializó más de 2 millones de híbridos enchufables en cada uno de los dos últimos años.

Wall Street muestra un creciente escepticismo sobre las perspectivas de ventas de Tesla para 2026. Hace dos años, analistas estimaban entregas superiores a 3 millones de vehículos; la proyección promedio ahora ronda 1.8 millones.

Tesla reporta mejoras en baterías

En contraste, el negocio de baterías para almacenamiento de energía de Tesla registra su mejor momento.

La compañía desplegó 14.2 gigavatios hora de productos en el último trimestre, frente a los 11 gigavatios hora del mismo periodo del año previo. En todo 2025, Tesla alcanzó 46.7 gigavatios hora en productos de almacenamiento de energía, frente a 31.4 gigavatios hora de 2024.

Tesla cerró el año con expectativa por el Cybercab, un auto compacto biplaza con puertas de mariposa. Aunque el prototipo presentado a finales de 2024 carecía de volante y pedales, Robyn Denholm, presidenta del consejo de administración, declaró a Bloomberg News en octubre que la empresa vendería el vehículo con esos componentes si los reguladores lo exigían.

Musk también resaltó avances del negocio de robotaxi a finales del mes pasado. No obstante, aunque la empresa inició pruebas de conducción autónoma en Austin, por ahora los usuarios solo pueden solicitar viajes desde un número reducido de vehículos en la capital de Texas y en el área de la Bahía de San Francisco, con supervisores de seguridad en los asientos delanteros.