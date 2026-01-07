Fitch anticipa que la revisión del T-MEC será complicada

La captura de Nicolás Maduro podría tener implicaciones geopolíticas en términos de una mayor influencia y poder del país vecino del norte en el hemisferio occidental.

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela generará una presión adicional para México en la próxima revisión del T-MEC, ya que se espera que la administración de Donald Trump utilice temas de seguridad y cuestiones externas al comercio en la negociación, advirtió Fitch Ratings.

La calificadora resaltó que las acciones de Estados Unidos sobre Venezuela, entre las que destaca la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de este año, podrían tener implicaciones geopolíticas en términos de una mayor influencia y poder del país vecino del norte en el hemisferio occidental.

“El efecto demostrativo de la contundente actuación estadounidense también podría influir en la próxima revisión del acuerdo comercial con México al introducir en la negociación cuestiones de seguridad y otros asuntos no comerciales que podrían complicarla”, enfatizó en un análisis.

Si bien recordó que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha intensificado las extradiciones de presuntos miembros de cárteles a Estados Unidos, consideró que la revisión del T-MEC seguirá siendo difícil, lo que mantendrá alta la incertidumbre económica en el país.

Fitch Ratings descartó que la destitución de Maduro implique alguna acción inmediata en la calificación soberana, en parte debido a los limitados vínculos comerciales y financieros de Venezuela con el resto de la región.

“La situación en Venezuela parece inestable. La administración Trump basó su acción en los supuestos vínculos de Maduro con el narcotráfico y ha señalado que su objetivo fundamental es obtener acceso al sector petrolero de Venezuela y reconstruir su infraestructura petrolera. Sin embargo, aún no está claro cómo planea lograrlo”, señaló la agencia.

Si la destitución de Maduro o la escalada militar provocaran una gran inestabilidad política en Venezuela, abundó, esto podría aumentar los problemas de seguridad y macroeconómicos en los países vecinos, pero, si esto no ocurre, las repercusiones a corto plazo serán limitadas.

Más naciones con riesgos

William Jackson, economista jefe de mercados emergentes de Capital Economics, enfatizó que México enfrenta las críticas de la administración de Donald Trump respecto a los cárteles de la droga y podría usar la intervención militar para obtener más concesiones dentro del T-MEC.

Sin embargo, puntualizó que estas acciones son “una línea roja” para el gobierno de Claudia Sheinbaum y podrían ocasionar un efecto contrario y tensar la relación bilateral. A la par, detectó riesgos para Colombia y destacó la posición de Cuba con mayor vulnerabilidad a que se use la fuerza militar estadounidense para cambiar el liderazgo.

En este sentido, Fitch Ratings coincidió en que Colombia, además de Nicaragua, también tiene riesgos respecto a las acciones de EU.

En cambio, “otros gobiernos latinoamericanos ya han mostrado una actitud más favorable hacia las agendas estratégicas y económicas de la administración Trump. Por ejemplo, la República Dominicana ha permitido a Estados Unidos el acceso a sus bases aéreas”.

(Especial)

Acuerdo, pilar económico

Pamela Díaz, economista en BNP Paribas, señaló que si bien se espera que la revisión del T-MEC sea exitosa para el país, su proceso será más largo del estimado y eso impactará en la economía local, la cual apenas alcanzaría un crecimiento de 0.9 por ciento, según sus estimaciones.

“Los resultados de las consultas públicas que se llevaron a cabo en los tres países, los temas que quiere discutir Estados Unidos, van a ser publicados a través de informes durante el primer trimestre de 2026. Ahí vamos a tener un poco más de claridad de qué es lo que realmente viene en esta revisión”.

Por otro lado, analistas de GBM Research expusieron que las negociaciones van a determinar la capacidad de México para asegurar su posición comercial ante Estados Unidos, Canadá y a nivel mundial.

Asimismo, previeron que se buscará reforzar el papel del país como principal centro de fabricación de la región y eslabón clave en las cadenas de suministro diversificadas; no obstante, “la incertidumbre continuará afectando al estado de ánimo durante la primera parte del año mientras se den las negociaciones”.

Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants, añadió que la incertidumbre por la próxima revisión del T-MEC, los temas del fentanilo, la seguridad, las reglas de origen en el sector automotriz, la reinstalación de programas migratorios restrictivos y la retórica arancelaria serán piezas de presión extrema por parte de la Casa Blanca.

Analistas de Oxford Economics consideraron que la dramática acción pone de relieve que la administración Trump está dispuesta a tolerar riesgos, por lo que las amenazas de intervenir en otras partes del mundo pueden intensificarse, incluyendo Irán y las tensiones sobre Groenlandia con Dinamarca y la Unión Europea.