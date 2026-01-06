Renegociación del T-MEC: ¿Cómo podría afectar al tratado trilateral el arresto de Maduro?

Los resultados inmediatos y a largo plazo de la destitución del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos son muy inciertos. (Foto: Especial El Financiero)

La revisión del T-MEC podría complicarse aún más para México ante las acciones de Estados Unidos sobre Venezuela en las que fue arrestado el presidente Nicolás Maduro por supuestos vínculos con el narcotráfico, señaló Fitch Ratings.

En un análisis, la calificadora apuntó que la administración estadounidense podría introducir en la negociación cuestiones de seguridad y otros asuntos no comerciales que complicarían los diálogos sobre el acuerdo comercial que une a México con Estados Unidos y Canadá.

“El Gobierno de (Claudia) Sheinbaum ha intensificado las extradiciones de presuntos miembros de cárteles a Estados Unidos, pero creemos que la revisión del T-MEC seguirá siendo difícil, lo que mantendrá alta la incertidumbre económica”, anotó.

Otros países que podrían resultar afectados

También abordó el panorama para otros países de la región. La calificadora resaltó que en el caso de Colombia, que soportó el peso de la crisis de refugiados venezolanos durante la presidencia de Maduro, ha sido descalificada por la administración de Donald Trump por supuestamente “fracasar de manera demostrable” en la lucha contra el narcotráfico.

“Esto podría exponerla al riesgo de algún tipo de presión por parte de Estados Unidos, pero es probable que esto dependa de la voluntad del ganador de las elecciones presidenciales de Colombia, previstas para mayo, de cooperar con Estados Unidos”, puntualizó.

En tanto, para Nicaragua estimó que podría sufrir un aumento de la presión política por parte de Estados Unidos, dada la tensa relación entre ambos países y las críticas del presidente Daniel Ortega al aumento del despliegue militar estadounidense.

“Otros gobiernos latinoamericanos ya han mostrado una actitud más favorable hacia las agendas estratégicas y económicas de la administración Trump. Por ejemplo, la República Dominicana ha permitido a Estados Unidos el acceso a sus bases aéreas”.

¿Cómo afectaría la detención de Maduro a la región?

En términos generales, indicó que los resultados inmediatos y a largo plazo de la destitución del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos son muy inciertos, pero podrían tener implicaciones geopolíticas en términos de una mayor influencia y poder de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

No obstante, Fitch Ratings descartó que la destitución de Maduro implique alguna acción inmediata en la calificación soberana, en parte debido a los limitados vínculos comerciales y financieros de Venezuela con el resto de la región.

“La situación en Venezuela parece inestable. La administración Trump basó su acción en los supuestos vínculos de Maduro con el narcotráfico y ha señalado que su otro objetivo fundamental es obtener acceso al sector petrolero de Venezuela y reconstruir su infraestructura petrolera. Sin embargo, aún no está claro cómo planea lograrlo”.

Si la destitución de Maduro, abundó, o la escalada militar provocaran una gran inestabilidad política en Venezuela, esto podría aumentar los problemas de seguridad y macroeconómicos en los países vecinos, pero, si esto no ocurre, las repercusiones a corto plazo serán limitadas.