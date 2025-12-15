Paloma Valencia será candidata de la derecha del Centro Democrático para las elecciones en Colombia de 2026

El partido opositor al gobierno de Gustavo Petro explicó que la decisión de elegir a Paloma Valencia "representa un paso decisivo para la colectividad, que apuesta por una líder con experiencia, carácter y una visión clara de país”. [Fotografía. EFE]

La senadora colombiana Paloma Valencia, nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia, fue elegida este lunes 15 de diciembre, candidata del partido derechista Centro Democrático, para las elecciones presidenciales de 2026.

Paloma Valencia, abogada de 47 años, se impuso en una encuesta interna del Centro Democrático a las senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

“Queremos decirle a Colombia y al partido Centro Democrático que desde hoy nuestra candidata presidencial es la senadora Paloma Valencia Laserna”, dijo el presidente de esa colectividad, Gabriel Vallejo, en la presentación celebrada en Bogotá.

El partido opositor al gobierno de Gustavo Petro explicó que la “decisión representa un paso decisivo para la colectividad, que apuesta por una líder con experiencia, carácter y una visión clara de país”.

“El Centro Democrático da un gran paso para la recuperación de Colombia. Damos un paso firme para vencer en las urnas un modelo de gobierno castro-chavista que pretende profundizar y radicalizar reformas que están destruyendo a Colombia”, agregó Vallejo.

¿Cuáles serán las prioridades de Paloma Valencia en su campaña presidencial?

Paloma Valencia, por su parte, afirmó que “su candidatura presidencial es un proyecto colectivo y no individual”, al señalar que está “parada sobre una escalera que no construyó sola”.

En su intervención, rindió homenaje a la memoria del senador asesinado Miguel Uribe Turbay y a su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, fundador y líder del Centro Democrático, que asistió al acto de manera virtual.

La senadora señaló como prioridades de su campaña “la generación de ingresos dignos”, la seguridad y la lucha contra la pobreza, junto con la protección del medioambiente.

Igualmente, puso el acento en la juventud y en la educación, y expresó su apoyo a los emprendedores y a las mujeres, especialmente a las madres cabeza de hogar, para quienes prometió crear un “sistema integral de cuidado”.

¿Quién es Paloma Valencia, candidata opositora a la presidencia de Colombia?

El Centro Democrático recordó que Paloma Valencia tiene más de 12 años en el Senado, periodo durante el cual se ha destacado por su firme defensa de la institucionalidad, la seguridad democrática de Uribe, la libertad económica y los valores que han guiado históricamente al Centro Democrático.

La candidata presidencial también es nieta, por el lado materno, del filósofo y catedrático Mario Laserna, fundador de la Universidad de los Andes, la mejor universidad privada del país.

Paloma Valencia será la representante del Centro Democrático en las consultas interpartidistas que se realizarían en marzo de 2026 con el propósito de elegir una candidatura única de la derecha.

En una encuesta divulgada el pasado 1 de diciembre, la intención de voto la dominaba el senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, coalición del presidente colombiano Gustavo Petro, con 31.9 por ciento.

En segundo lugar, se situaba el abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento de extrema derecha Defensores de la Patria, con el 18.2 por ciento, y en tercero apareció el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, de centro, con el 8.5 por ciento.

Paloma Valencia apenas registró un 1.1 por ciento de la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales cuya primera vuelta se celebrará el 31 de mayo de 2026, mientras que la segunda, si es necesaria, será el 21 de junio.