Vuelve la ultraderecha a Chile: José Antonio Kast gana la segunda vuelta de elección presidencial

José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, llega a votar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, Chile. (Foto AP/Matias Delacroix)

El ultraderechista José Antonio Kast obtuvo un rotundo triunfo en la segunda vuelta presidencial del domingo en Chile y el primero en reconocerlo fue el mandatario saliente de izquierda Gabriel Boric.

Kast, del Partido Republicano, fue elegido el nuevo gobernante del país sudamericano para los próximos cuatro años al conseguir un 58.18 por ciento de los votos, frente al 41.82 por ciento logrado por la candidata oficialista de izquierda Jeannette Jara, después de que el Servicio Electoral escrutara más del 99.3 por ciento de las mesas de votación.

“Usted ha sido electo presidente de la República de Chile y, por lo tanto, de todos los chilenos y chilenas”, dijo Boric, quien reconoció que Kast obtuvo “un triunfo claro” respecto a su contendiente. “Y eso usted sabe, es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo”, agregó.

Unos 15.7 millones de electores estaban llamados a sufragar en este balotaje para decidir entre la permanencia de la centroizquierda o dar un giro hacia la derecha más extrema desde el regreso de la democracia tras la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

CHILE-ELECCIONES Un votante emite su sufragio durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, Chile. (Foto AP/Esteban Félix) (Esteban Felix/AP)

¿Qué respondió Kast a la felicitación de Boric?

Kast agradeció las palabras de Boric y adelantó confiar en que “esta sea una transición muy ordenada, respetuosa”. “Y por supuesto que... después del 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país”, aseguró el presidente electo sobre la fecha en que asumirá el poder.

Entre los mandatarios latinoamericanos, el primero en felicitar a Kast fue el también ultraderechista Javier Milei, presidente de Argentina desde fines de 2023.

“Mis sinceras felicitaciones al pueblo chileno por la ejemplar jornada democrática y al apreciado @joseantoniokast por su elección como presidente de Chile. Confío en que vamos a trabajar juntos para fortalecer aún más la amistad y cooperación entre nuestros países”, dijo el ultraliberal argentino.

¿Quién es José Antonio Kast?

Abogado de 59 años y padre de nueve hijos, Kast es el líder del Partido Republicano y comparte visiones similares a las expresadas por Milei, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio señaló por su lado en una declaración que bajo el liderazgo de Kast “estamos seguros de que Chile avanzará en prioridades compartidas, entre ellas el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial”.

“Estados Unidos espera con interés trabajar en estrecha colaboración con su administración para profundizar nuestra asociación y promover la prosperidad compartida en nuestro hemisferio”, agregó el funcionario.

Jara había aceptado un rato antes su derrota y le deseó éxito al mandatario electo. “A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria”, agregó la candidata.

CHILE-ELECCIONES La candidata presidencial Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile, habla con periodistas antes de ir a votar a la casa de sus padres en Santiago, Chile. (Foto AP/Natacha Pisarenko) (Natacha Pisarenko/AP)

Jara fue la primera comunista en encabezar una lista única que aglutinó a todos los sectores de la izquierda y centroizquierda chilenas. Kast, quien se postuló por tercera vez a La Moneda, se ganó la simpatía del electorado con su promesa de instaurar un gobierno de tolerancia cero con el crimen organizado y la inmigración irregular, que son las dos mayores preocupaciones de los chilenos.

Hace cuatro años Kast llegó a acariciar el sillón presidencial, pero fue derrotado en el balotaje por Boric, al ser cuestionado por sus posturas consideradas por muchos como extremas, como su oposición al matrimonio igualitario, el aborto, la reducción de la jornada laboral o su complacencia con la dictadura de Pinochet.