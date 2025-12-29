T-MEC abre oportunidad para exportar gas a Asia

México compra gas barato y lo transforma en producción industrial con valor agregado que se exporta a Estados Unidos, lo que para el CEO de Esentia convierte la disponibilidad de gas en una pieza central del engranaje manufacturero del propio T-MEC. [Fotografía. Daniel Bustos/Linkedin, Shutterstock]

La revisión del T-MEC puede convertirse en un punto y aparte para el sector gasero, ya que podría servir para reposicionar a Norteamérica como proveedor dominante de gas natural y gas natural licuado (GNL) hacia Asia, con México como plataforma logística y de tránsito al Pacífico, señaló Daniel Bustos, CEO de la empresa energética Esentia.

En entrevista, el directivo señaló que el gas natural será uno de los temas más importantes en la revisión del acuerdo, porque para EU es uno de los pocos productos donde puede exhibir una ventaja competitiva clara en ventas y, al mismo tiempo, abrir una ruta alternativa al mercado asiático.

Bustos subrayó que EU ha mostrado preocupación por la dependencia del Canal de Panamá, que en los últimos años enfrentó episodios de baja disponibilidad por sequía; en ese contexto, los buques de GNL fueron de los primeros en resentir restricciones por su mayor calado.

“Eso es muy valioso para Estados Unidos si ellos tuvieran una capacidad de reducir la dependencia en el canal de Panamá, nosotros como México, podemos proveer ese corredor a Estados Unidos, el país tiene una excelente oportunidad de convertirse en un exportador sustancial de gas y de fertilizantes, la salida al Pacífico nos da un acceso excelente al mercado asiático”, dijo.

Por lo tanto, el directivo de Esentia, firma que recién incursionó en el mercado de capitales local, consideró que una buena coordinación entre el Gobierno de México y el de EU en términos de permisos y derechos de vía pueden representar un gran negocio como tránsito para la energía.

Por estas razones, Daniel Bustos descartó el riesgo de que “se cierre la llave” del gas estadounidense a México, ya que el país es el segundo comprador más grande de gas natural de Estados Unidos y buena parte de ese flujo proviene de la Cuenca Pérmica, una de las zonas más productivas tanto de gas como de petróleo.

“Si ese gas no puede colocarse, los productores enfrentan la disyuntiva de recortar petróleo, porque no pueden simplemente ventear o quemar indefinidamente. Cuando se habla de cerrar las llaves, el primer afectado sería la producción de petróleo en Estados Unidos”, advirtió.

Además, México compra gas barato y lo transforma en producción industrial con valor agregado que se exporta a Estados Unidos, lo que para el CEO de Esentia convierte la disponibilidad de gas en una pieza central del engranaje manufacturero del propio T-MEC.

TC Enery respalda tesis

La visión de Esentia es consistente con los argumentos expuestos por TC Energy, empresa que opera la red de gasoductos más grande de Norteamérica, en una presentación dirigida al gobierno de EU con motivo de la Revisión Conjunta del T-MEC.

TC Energy recomienda mantener el libre flujo de energía entre los tres países, extender el acuerdo comercial por 16 años y promover de manera activa la inversión en infraestructura transfronteriza, especialmente aquella orientada a facilitar las exportaciones de GNL hacia Asia.

La empresa destaca de manera explícita el potencial de México como una ruta de exportación más barata y eficiente para el gas natural norteamericano hacia los mercados asiáticos, en comparación con las rutas actuales desde la Costa del Golfo de EU.

De acuerdo con el análisis presentado por TC Energy, Asia concentrará más de dos terceras partes del crecimiento de la demanda global de GNL hacia 2035, lo que convierte a la región en el mercado estratégico por excelencia para los exportadores de gas.

Además, los precios del gas natural en Europa y Asia pueden ser hasta tres veces más altos que en Norteamérica.