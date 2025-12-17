EU celebra imposición de aranceles de México a Asia: ‘Son positivos para revisión del T-MEC’

Estados Unidos dejó claro que la revisión sexenal del T-MEC, prevista para julio de 2026, no será automática, sino un proceso de negociación.

La decisión de México de incrementar aranceles a más de 1,400 productos provenientes de países sin tratado de libre comercio, principalmente de Asia, fue bien recibida por el gobierno de Estados Unidos al calificarla como un factor positivo de cara a la revisión del T-MEC en 2026, al considerarse una señal concreta de alineación en materia de seguridad económica y combate a prácticas de economías no de mercado.

Así lo expuso el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, al rendir su informe ante el Congreso sobre la operación del T-MEC y la estrategia de la Administración estadounidense rumbo a la revisión conjunta del acuerdo, prevista para el 1 de julio de 2026.

En su diagnóstico, destacó que México ha comenzado a responder a una de las principales preocupaciones de Washington: el uso del territorio mexicano como plataforma para eludir aranceles y reglas de origen por parte de terceros países, en particular China.

De acuerdo con Greer, el Senado mexicano aprobó una propuesta legislativa para elevar aranceles a más de 1,400 productos de países no socios del T-MEC, como parte de una estrategia para protegerse del exceso de capacidad industrial de economías no de mercado y reducir distorsiones dentro de la región norteamericana

Para Estados Unidos, este movimiento representa un primer paso hacia la alineación estructural en temas de seguridad económica, uno de los ejes centrales que Washington pretende colocar en la revisión del T-MEC.

Revisión del T-MEC no será automática y exige cambios estructurales

Estados Unidos dejó claro que la revisión sexenal del T-MEC, prevista para julio de 2026, no será automática, sino un proceso de negociación condicionada en el que la continuidad del acuerdo dependerá de que México y Canadá acepten cambios estructurales de fondo en áreas clave como reglas de origen, seguridad económica, inversión extranjera y alineación frente a economías no de mercado.

El funcionario subrayó que, si bien existe respaldo generalizado al tratado entre sectores productivos, las deficiencias acumuladas en estos seis años impiden una ratificación automática, por lo que Estados Unidos mantendrá abiertas todas las opciones, incluida la no renovación, si no se alcanzan resultados satisfactorios

En su balance, Greer reconoció que el T-MEC ha aportado certidumbre al comercio regional y ha impulsado un crecimiento significativo de los flujos comerciales: las exportaciones estadounidenses a México y Canadá aumentaron 56 por ciento desde 2020. Sin embargo, sostuvo que el acuerdo no ha logrado plenamente uno de sus objetivos centrales: fortalecer la capacidad manufacturera de Estados Unidos y reducir vulnerabilidades estructurales

“El T-MEC ha sido exitoso hasta cierto punto, pero no es un éxito incuestionable”, afirmó, al señalar que persisten déficits comerciales elevados, incentivos a la relocalización productiva y prácticas que erosionan la competitividad estadounidense dentro de la propia región.