Maduro tras las rejas: ¿Qué sabemos del juicio en EU contra el presidente de Venezuela?

Nicolás Maduro será encarcelado en la prisión que también alberga a capos mexicanos como Ismael 'El Mayo' Zambada.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, llegó arrestado a Nueva York en donde la Justicia de EU lo procesará, junto con su esposa Cilia Flores, por el delito de narcoterrorismo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa formalmente al presidente de Venezuela de desempeñar un papel clave durante 25 años en una amplia conspiración para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, con ayuda de grupos regionales de narcotráfico y organizaciones terroristas.

La acusación fue hecha pública por el Departamento de Justica después de que Maduro y su esposa fueron extraídos de Venezuela, mientras una serie de bombardeos en Caracas desactivaban las defensas antiaéreas durante la madrugada de este 3 de enero.

Maduro y Cilia Flores fueron llevados después al USS Iwo Jima, una ‘bestia naval’ de la Armada de EU, y trasladados hacia la ciudad de Nueva York, a donde fueron transportados vía aérea.

¿A qué prisión llevaron a Nicolás Maduro?

El presidente de Venezuela estará recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, una instalación que es ‘casa’ de capos del narcotráfico mexicano como Rafael Caro Quintero e Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

La acusación imputa a Maduro y a sus presuntos por asociarse con grupos como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua, todos designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.

¿Cuándo iniciará el juicio de EU contra Donald Trump?

Oficialmente, el juicio encargados a fiscales estadounidenses contra el presidente de Venezuela comenzará el próximo lunes 5 de enero, cuando sea presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Si Nicolás Maduro es declarado culpable (una opción más que probable), podría pasar el resto de su vida en prisión, de acuerdo con las guías de sentencia.

Maduro ya había sido acusado por Estados Unidos en 2020, cuando se ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su captura. La acusación divulgada este sábado 3 de enero actualiza los cargos y añade nuevos acusados, entre ellos su esposa y su hijo.

Maduro ha negado estar involucrado en el narcotráfico.

Juicio a Nicolás Maduro: ¿Cuáles son los cargos?

Cargo uno: Conspiración de narcoterrorismo. Maduro y otros dos acusados habrían acordado distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína con la intención de beneficiar a grupos terroristas designados, incluidos el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Cargo dos: Conspiración para importar cocaína. Maduro y otros cinco acusados presuntamente acordaron introducir drogas ilegales en Estados Unidos.

Cargo tres: Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Maduro y otros cinco acusados habrían utilizado y poseído ametralladoras como parte de las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína.

Cargo cuatro: Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Maduro y otros cinco acusados habrían acordado usar y poseer este tipo de armas como parte de dichas conspiraciones.

Esta es la presunta carrera de Nicolás Maduro como narcotraficante, según EU

La acusación rastrea la supuesta participación de Maduro en distintos cargos públicos que ocupó entre 1999 y 2025.

Como diputado de la Asamblea Nacional entre 2000 y 2006, habría movido cargamentos de cocaína bajo protección de fuerzas de seguridad venezolanas .

. Como canciller entre 2006 y 2013, presuntamente entregó pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática para aeronaves utilizadas para repatriar ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela.

y facilitó cobertura diplomática para aeronaves utilizadas para repatriar ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela. Para 2020, el Departamento de Estado estimaba que entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela.

transitaban anualmente por Venezuela. Ya como presidente, los fiscales sostienen que permitió que la corrupción alimentada por la cocaína prosperara en beneficio propio, de su entorno y de su familia.

Además de Maduro, la acusación incluye a su esposa, a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como 'Nicolasito’ o ‘El Príncipe’; al ministro Diosdado Cabello Rondón; al político Ramón Rodríguez Chacín, y a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, presunto líder del Tren de Aragua.

Entre 2004 y 2015, Maduro y Flores de Maduro habrían traficado cocaína con escoltas militares armados, manteniendo además grupos parapoliciales conocidos como colectivos para proteger sus operaciones, y ordenando secuestros, golpizas y asesinatos contra quienes debían dinero por drogas o afectaban sus operaciones.

El caso es: Estados Unidos vs. Maduro, 11-cr-00205, Corte del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).