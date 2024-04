Cárteles en México ‘forrados’ en lana: Tienen más dinero que algunos países, dice fiscal de EU

El Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, aseguró que los cárteles del narcotráfico en México son tan poderosos que incluso llegan a tener más ingresos que las economías de algunos países.

“Son enormemente rentables”, advirtió Garland durante una comparecencia este martes ante la Cámara de Representantes.

Al solicitar mayor presupuesto para el Departamento de Justicia que encabeza, Garland afirmó que los cárteles mexicanos “tienen más dinero que algunos Estados-Nación y enfatizó que hay lugares en el país donde es difícil lidiar con ellos.

Durante su comparecencia ante el Subcomité de Gastos de Justicia de la Cámara de Representantes, el secretario de Justicia señaló que le gustaría ver una mayor cooperación con el gobierno mexicano.

Lo mismo sugirió la semana pasada el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Christopher Wray, quien expresó su preocupación por la cooperación intermitente de México en la lucha contra los cárteles del narcotráfico.

En este sentido, Garland señaló que la cooperación entre México y la Agencia Antinarcóticos (DEA) no ha sido restablecida en su totalidad.

“Yo personalmente he ido a México, para hablar con el Fiscal General (Alejandro Gertz) para regresar al grado de cooperación que existía anteriormente con la DEA”, explicó Garland. “Todavía no he tenido un éxito total en ese esfuerzo. Pero soy persistente y no me rendiré hasta que la cooperación con la DEA sea lo más completa posible”, dijo.

¿Cuánto ganan los cárteles del narcotráfico en México?

De acuerdo con un estudio de la Corporación RAND, un laboratorio de investigación conformado por académicos y expertos en análisis y formulación de políticas, en 2010, estimaron que los ingresos del tráfico de drogas de los cárteles en México oscilaban entre los 6 mil y los 8 mil millones de dólares.

Esta cifra sería mayor que el PIB de países como Barbados o Montenegro, indica el documento.

En 2018, una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que la industria criminal genera cada año ingresos brutos por un estimado de 600 mil millones de pesos; es decir, aproximadamente 33 mil 165 millones de dólares.

Esta cifra representa un PIB mayor al de algunas islas caribeñas como Haití (20,94 miles de millones de dólares), Jamaica (14,66 miles de millones de dólares) y Bahamas (11,21 miles de millones de dólares).

Años más tarde, en 2023, un artículo de la revista Science reveló que el crimen organizado ya era el quinto empleador más grande de México, superando incluso a varias empresas trasnacionales.

Según señala el análisis, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el que más recluta personas con el 17.5 por ciento. Le siguen el Cártel de Sinaloa con el 8.9 por ciento; la Nueva Familia Michoacana con el 6.2 por ciento; el Noreste con el 4.5 por ciento; y la Unión Tepito con el 3.5 por ciento.