La sombra del narco planea sobre las elecciones 2024

El ex gobernador de Jalisco, y candidato a Senador de la República por la coalición Fuerza y Corazón, Francisco Ramírez Acuña, reconoce que ha sido abordado por integrantes de la delincuencia organizada en las carreteras durante sus recorridos proselitistas en la entidad.

Durante una conferencia con miembros del Colegio de Contadores, refirió que esas acciones de grupos delictivos se registran de manera cotidiana en varios estados del país, en los tramos carreteros atracan a viajeros, y transportistas, que hasta son secuestrados, “Jalisco no es diferente, hoy que ando por todo el estado, tengo que estarme parando en diferentes lados que me paran y me preguntan: que a dónde voy, le toman fotografía a mi INE, hablan a la persona que les digo, (con la que va reunirse), obviamente no son gentes de seguridad pública, son “malosos”; cuando alguno medio me conoce, pues `pásele, pásele, y vámonos´, no es posible, no tenemos seguridad…”.

El candidato señaló también que en los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, se dan acciones de extorsión reiterada de parte de integrantes de la delincuencia organizada ante omisiones de los elementos de policías municipales y la corporación estatal, “en las colonias que tenemos aquí en la zona metropolitana les están exigiendo ‘piso’ a los comerciantes, a los negocios, a los taqueros, a la gente que está en las colonias, llegan y les piden ‘piso’, y la autoridad no lo ve, ¿porqué no lo quiere ver?, pues porque no tenemos una seguridad al servicio de los ciudadanos…”.

También propone reorganizar el sistema de seguridad, “porque no tenemos policías que funcionen, por eso primero tenemos que reorganizar la seguridad, no existe la policía estatal, o municipal, a los que ven ustedes, a los negros que andan por ahí caminando, o los azules en las patrullas, están solamente de adorno, los ven que detienen a una persona que lleva una bicicleta, o a un cuate que lleva una moto, o a la Guardia Nacional los vemos en las carreteras que detienen al pobre cuate que lleva la camión eta más desvencijada, y es al que están robando, no detienen al que lleva una Lobo último modelo, porque tiene miedo de ahí vengan delincuentes y no puedan resolver, no tenemos seguridad…”.

Dijo también que se deben volver a poner en macha los centros de capacitación policial, “en Jalisco, en Michoacán, en San Luis Potosí, en Coahuila, eran centros muy bien preparados que se tenían para capacitar a los policías, desaparecieron tenemos, ya, que volverlos a echar a andar, ¿qué necesitamos? gente que se ligue con la propia sociedad; por eso la propuesta es que no haya un policía que no gane menos de 20 mil pesos, que le demos oportunidad inmediata de que tengan su casa, y que les demos a sus hijos becas en la universidad que quieran, que estén con su familia; no que les esté agradeciendo, ni queden bien con el presidente municipal, o gobernador, no, sino con su mujer y con sus hijos”.

Candidato independiente en San Miguel de Allende denuncia vandalismo a su casa

Raúl Eugenio Ramírez Riba, el candidato independiente a presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, denunció que su casa fue vandalizada.

A través de un comunicado, el candidato ciudadano denunció que el ataque ocurrió la noche del martes 9 de abril de 2024.

“Anoche a las 7:00 PM, mi casa fue objeto de un ataque de intimidación por un grupo de cinco a seis personas con la cara tapada. Con piedras, por casi 15 minutos rompieron ventanas y lámparas, buscando claramente infundir miedo en mi familia y en mi campaña.

Casa de Raúl Eugenio Ramírez Riba

“Afortunadamente los daños fueron estrictamente materiales. Agradecemos a nuestros vecinos que salieron y provocaron la huida de los agresores”, denunció el candidato a la Presidencia Municipal.

El candidato ciudadano aseguró que el ataque a su vivienda está relacionado de manera directa con su campaña política, pues dijo que horas antes del suceso. publicó en sus redes sociales una parodia política a la que llamó ‘La Cumbia del PRIAN’.

“No es coincidencia que este ataque llegue el mismo día en que comenzamos a publicar nuestros típicos videos de parodia que usamos para provocar una reflexión en la ciudadanía. Lo hicimos en 2021 con Mr. Moches y hoy lo hacemos otra vez con los dinos del PRIAN”, señaló.

Raúl Eugenio Ramírez Riba, dijo que procederá a interponer la denuncia penal correspondiente, y se solicitará protección a los tres niveles de gobierno.

“Sin embargo, ante el grave clima de violencia e intimidación en la ciudad, exigimos que esta protección se dé también para todas las candidaturas, así como para el resto de la sociedad. Los sanmiguelenses merecemos una elección libre y democrática, y los tres niveles de gobierno tienen el deber de asegurar que eso suceda”, señaló.

Comunicado

El candidato a la Presidencia Municipal de San Miguel de Allende dijo “no sabemos de quién vino el ataque, no quiero hacer una labor de detective, eso lo hará la Fiscalía pero sabemos que hay un ambiente de tensión y miedo, queremos pedirle a la gente que siga participando en la elección”.

El candidato aseguró que a pesar del ataque que sufrió en su patrimonio, “seguiremos adelante con nuestra campaña; con alegría, asombro y esperanza”.