Maduro estará en la ‘cárcel de los famosos’: Personalidades que han estado en el Centro de Brooklyn

Se espera que Nicolás Maduro sea recluido en la misma cárcel que Sean Diddy Combs. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock).

Tras ser detenido en Venezuela y fotografiado con costosa ropa deportiva Nike, el presidente Nicolás Maduro será juzgado por narcoterrorismo en Estados Unidos. El mandatario fue trasladado este sábado a Nueva York tras un operativo militar de gran escala y será ingresado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en Brooklyn, de acuerdo con CNN.

La captura de Maduro causó memes, festejos de famosos venezolanos como La Divaza, Ricardo Montaner y Carlos Baute, aunque también la crítica de Stephen King, creador de It.

Ahora Maduro será vecino de Caro Quintero y ‘El Mayo’ Zambada. El Centro de Detención Metropolitano es considerado como la “cárcel de los famosos”, ya que por sus celdas han pasado varias personalidades del espectáculo, la política y el narcotráfico. Hasta hace poco, ahí estaba el rapero y productor musical Sean ‘Diddy’ Combs.

Nicolás Maduro detenido en Caracas y trasladado a Nueva York. (Fotos: Truth Social Donald J. Ttrump / AP Foto/Matías Delacroix).

El MDC Brooklyn, la prisión de los famosos donde estará Nicolás Maduro

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn es una instalación federal de alta seguridad, inaugurada en 1990 y operada por la Oficina Federal de Prisiones (BOP).

El centro alberga a personas en prisión preventiva, así como a reclusos condenados que cumplen sentencias cortas o se encuentran en tránsito hacia otras prisiones federales.

Tras el cierre del complejo penitenciario federal de Manhattan, ocurrido después del suicidio de Jeffrey Epstein en 2019, el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn quedó como la única prisión federal operativa en Nueva York, situación que ha concentrado en ese penal a acusados y condenados de alto perfil que enfrentan procesos en los tribunales federales de Brooklyn y Manhattan, de acuerdo con CNN.

CNN lo llama “el infierno en la tierra” por la violencia y sus condiciones precarias. El penal enfrentó un apagón en 2019 que dejó a los internos sin electricidad ni calefacción durante varios días en pleno invierno, lo que derivó en protestas públicas e investigaciones oficiales.

“He estado detenido en MDC Brooklyn N.Y. por un período de 58 meses, casi 5 años, en condiciones infrahumanas. He presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad. Fui segregado casi un año a las celdas de castigo sin haber violado alguna norma o falta al reglamento y sin tener un registro de mal comportamiento”, describió Genaro García Luna en una carta durante su estancia.

Sean 'Diddy' Combs fue sentenciado por delitos sexuales. (AP)

Famosos del MDC de Brooklyn

El MDC Brooklyn ha albergado a una amplia lista de personajes conocidos. Entre los más destacados se encuentran:

Sean ‘Diddy’ Combs: rapero y productor musical, sentenciado por delitos sexuales y crimen organizado.

Sam Bankman-Fried: empresario y fundador de FTX, condenado a 25 años por fraude y lavado de dinero.

Genaro García Luna: exsecretario de Seguridad Pública de México, condenado por delitos relacionados con narcotráfico; estuvo recluido en el MDC antes de ser trasladado a otra prisión federal.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada: líder del Cártel de Sinaloa, detenido en Estados Unidos y a la espera de juicio por cargos de narcotráfico y asociación delictiva.

Néstor Isidro Pérez Salas, ‘El Nini’: señalado como operador del Cártel de Sinaloa, extraditado a Estados Unidos por delitos de secuestro, homicidio y tráfico de drogas.

Juan Orlando Hernández : expresidente de Honduras, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

: expresidente de Honduras, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán: narcotraficante mexicano que estuvo recluido temporalmente en el MDC antes de su traslado a una prisión de máxima seguridad.

R. Kelly : cantante estadounidense, condenado por delitos sexuales.

: cantante estadounidense, condenado por delitos sexuales. Allison Mack: actriz sentenciada por su participación en la secta NXIVM.

Michael Cohen : exabogado personal de Donald Trump, recluido en el MDC antes de cumplir arresto domiciliario.

: exabogado personal de Donald Trump, recluido en el MDC antes de cumplir arresto domiciliario. Ghislaine Maxwell : exsocialité, condenada por delitos relacionados con tráfico sexual.

: exsocialité, condenada por delitos relacionados con tráfico sexual. Guo Wengui: empresario chino acusado de sobornos.

6ix9ine y Ronell Wilson : raperos que también han pasado por este centro federal.

y : raperos que también han pasado por este centro federal. Vicente Carrillo Fuentes, ‘El Viceroy , capo del Cártel de Juárez.

, capo del Cártel de Juárez. Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara.

Ismael 'Mayo' Zambada pasó por el Metropolitan Detention Center (MDC). (Foto: Cortesía / Cuartoscuro.com). (Fotografía Cortesía)

Nicolás Maduro ya está en Nueva York

Nicolás Maduro aterrizó en Nueva York esta tarde. El político descendió esposado de un avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Estados Unidos como parte de un amplio operativo de custodia.

El avión tocó tierra en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar ubicado al norte del estado de Nueva York, donde lo esperaban agentes de distintas agencias federales, entre ellas el FBI y la Administración de Control de Drogas (DEA).

El arribo se dio en condiciones climáticas adversas, con temperaturas cercanas a los dos grados centígrados bajo cero. Posteriormente, Maduro sería trasladado en helicóptero al Metropolitan Detention Center.

De acuerdo con CNN, que atribuye la información a fuentes cercanas al caso, Nicolás Maduro tiene prevista su comparecencia en los próximos días —posiblemente el lunes— ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), ubicado en Manhattan.

¿De qué está acusado Nicolás Maduro en Estados Unidos?

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó formalmente a Maduro en 2020, y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva que mantiene y amplía los cargos en su contra.

El documento reitera delitos por:narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas y artefactos destructivos.

La imputación fue presentada ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba la causa original. La acusación se basa en una investigación de la DEA, que señala a Maduro como presunto líder del llamado Cártel de los Soles, una red vinculada a altos mandos militares venezolanos.

También fueron incorporados nuevos imputados, entre ellos Cilia Flores, esposa del mandatario, quien fue detenida junto con él en Caracas y trasladada a Nueva York.

Con información de EFE y AP.