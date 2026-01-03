Stephen King, creador de ‘It’, critica detención de Maduro a Trump: ‘A Putin le extiende alfombra’

Beep, beep... Nicolás Maduro: El arresto del presidente venezolano mediante un operativo fue criticado por Stephen King, autor de la novela del payaso Eso.

El autor, que escribió la obra lieteraria en la cual se basa la serie It, bienvenidos a Derry, compartió un mensaje en su cuenta de X donde mostró su inconformidad con la intervención militar a Venezuela.

Además, mencionó a Vladímir Putin, presidente de Rusia, pues en su opinión Donald Trump y su gobierno le “tendió una alfombra roja” aunque también es uno de “los malos”.

“Nicolás Maduro no es una buena persona, de acuerdo, pero Putin tampoco, y Donald Trump le tendió la alfombra roja (...) Justo cuando uno piensa que el presidente (estadounidense) ha tocado fondo, rebota aún más”.

De acuerdo con el escritor de historias de terror, la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores no tiene el objetivo de combatir el tráfico de drogas, en cambio, “todo se trata de petróleo, que en cierto modo sí es una droga”.

¿Qué opina Stephen King del Gobierno de Donald Trump?

No es la primera vez que Stephen King, escritor de obras literarias como El Resplandor, critica al gobierno trumpista.

En 2022, un año después del término del primer mandato de Donald Trump, el escritor estadounidense lo llamó “una persona horrible”.

En agosto de 2025, el creador de Eso (Pennywise) concedió una entrevista para el medio The Guardian, donde comparó la segunda victoria del republicano con una historia de terror.

“El mejor final creo que sería la destitución, lo que, en mi opinión, sería muy bueno, digamos que me encantaría verlo retirado. El mal final sería que consiguiera un tercer mandato y se hiciera con el control total. En cualquier caso, es una historia de terror, Trump es una trama de horror y pánico, ¿no es así?“.

Detención de Nicolás Maduro

La madrugada del sábado 3 de enero pasó a la historia gracias a la operación Resolución Absoluta con la cual elementos de la Fuerza Delta (Delta Force) del Ejército de Estados Unidos ingresaron a espacio aéreo y terrestre venezolano.

La misión era la captura de Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca lo acusa por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el tráfico de drogas y la participación en el crimen organizado a través del liderato del Cártel de los Soles.

El presidente venezolano fue extraído de Caracas y obligado a subir a un buque perteneciente al Gobierno de EU.

Alrededor de las 4:30 p.m. del tiempo del centro de México, Maduro llegó a suelo norteamericano a través de un avión tipo Boeing modelo 757 utilizados normalmente por elementos de la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés).

De acuerdo con CNN, el político aterrizó en una base militar ubicada en Nueva York y desde ahí se traslada al Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

La primera audiencia de Nicolás Maduro está programada para el lunes 5 de enero, donde será acusado por narcoterrorismo.