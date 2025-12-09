Ismael ‘El Mayo’ Zambada pide retrasar sentencia por 90 días en EU: ¿Cuál es el motivo?

Recluido en una prisión en Estados Unidos a más de un año y medio de su detención, Ismael ‘El Mayo’ Zambada tiene una nueva petición para las autoridades de EU.

A través de una carta, la defensa del ‘Mayo’ Zambada solicitó formalmente a una corte federal de Estados Unidos aplazar por 90 días su fecha de sentencia, originalmente programada para el 12 de enero de 2026.

La petición fue presentada este martes 9 de diciembre por su abogado, Frank A. Pérez ante el juez Brian M. Cogan, en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

De acuerdo con la carta dirigida al juez, la defensa argumenta que el equipo legal enfrenta circunstancias fuera de su control que han obstaculizado la preparación del memorando de sentencia y la recopilación de evidencia mitigante, documentos esenciales en la fase final del proceso penal.

Frank Pérez aseguró que, pese a sus esfuerzos, no ha sido posible reunir a tiempo la información necesaria. El abogado subraya que no se trata de una táctica dilatoria: “Esta solicitud se hace de buena fe” y no con el propósito de atrasar la sentencia, escribió.

Además, informó que ya habló con Francisco J. Navarro, fiscal adjunto asignado al caso, y que el Gobierno de EU no se opone a la solicitud de aplazamiento.

¿Qué problemas tienen los abogados del ‘Mayo’ Zambada?

En la carta, la defensa del ‘Mayo’ Zambada explica que la mayor parte de la evidencia mitigante debe conseguirse en zonas de México donde las personas viven bajo ‘inseguridad e inestabilidad’.

Dichas condiciones han complicado tareas básicas como coordinar entrevistas, obtener cartas y asegurar información de antecedentes de testigos y familiares.

Frank Pérez detalló al juez Brian Cogan que la inseguridad ha generado “dificultades logísticas serias” para coordinar conversaciones, reuniones y traslados. Incluso señaló que algunos individuos que podrían aportar información relevante “solo recientemente han podido confirmar su disponibilidad para ayudar”.

El abogado afirma que estos obstáculos afectan directamente el derecho del ‘Mayo Zambada’ a presentar un paquete completo de evidencia mitigante, que en procesos de alto perfil suele ser determinante para la sentencia final.

Viajes y comunicación limitada, otro freno para la defensa

El documento resalta que varias personas con información útil no han podido viajar o comunicarse de forma constante, lo que retrasa aún más la integración del expediente.

Además, los canales de comunicación se han visto afectados, de acuerdo con la defensa, por la “inestabilidad” en algunas regiones donde reside la gente que podría aportar datos favorables al ‘Mayo’ Zambada, quien dedicó toda su vida al narco.

Por ello, Pérez sostiene que los 90 días adicionales permitirán realizar el trabajo necesario para construir un informe sólido y confiable antes de que Zambada sea sentenciado.

La posición del gobierno de EU

Un punto relevante del escrito es que la Fiscalía no se opuso a la solicitud. Pérez afirma:

Aunque la decisión final recae en el juez Brian M. Cogan, la falta de oposición del gobierno federal suele ser un factor que facilita la aprobación de este tipo de mociones en la corte estadounidense.