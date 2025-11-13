¿Por alcohol creado con Fanta y manzanas? Amplían condena de Sean Diddy Combs en prisión

Sean 'Diddy' Combs tiene un mes más en prisión en su condena. (Foto: EFE / IA Gemini).

Sean Diddy Combs, sentenciado a cuatro años y dos meses en prisión el pasado octubre, ahora suma un mes más a su condena.

Combs fue declarado culpable del delito de transportar personas para ejercer la prostitución. Su salida de prisión estaba dictada inicialmente para el 8 de mayo de 2028, pero esa fecha ha sido modificada en los registros del Federal Bureau of Prissions de Estados Unidos, confirma la revista People. El rapero estará tras las rejas hasta el 4 de junio de 2028.

La defensa de Combs había propuesto una condena máxima de 14 meses de prisión, en contraste con los 11 años solicitados por la fiscalía. El abogado del rapero, Marc Agnifilo, adelantó hace un mes que planean apelar la sentencia.

¿Por qué ampliaron la sentencia de Sean Diddy Combs?

Aunque no se ha informado la razón oficial del mes extra en prisión, la ampliación llega después de reportes sobre presuntas violaciones a las normas carcelarias cometidas por el exnovio de Jennifer López.

Sean 'Diddy' Combs fue sentenciado a 50 meses en prisión. EFE/PAUL BUCK (PAUL BUCK/EFE)

Luego de que Diddy Combs destacó ante el juez que estaba sobrio por primera vez en 25 años, hace unos días TMZ publicó que, según fuentes, fue sorprendido con alcohol casero elaborado mediante la fermentación de Fanta, manzanas y azúcar.

Otra información de CBS News esta semana asegura que el rapero habría mantenido una llamada telefónica con varios interlocutores, lo que está prohibido.

Portavoz de Sean Diddy Combs reacciona

Juda Engelmayer, portavoz de su familia, dijo a TMZ: “El Sr. Combs está en su primera semana en la prisión federal FCI Fort Dix y se está enfocando en adaptarse, trabajar en sí mismo y mejorar cada día”.

Además mencionó: “Como con cualquier persona famosa en un nuevo ambiente, habrá muchos rumores e historias exageradas durante su tiempo allí, la mayoría de ellas falsas. Pedimos a la gente que le dé el beneficio de la duda y le conceda la privacidad necesaria para centrarse en su crecimiento personal con dignidad y determinación”.

Sean "Diddy" Combs fue condenador por transportar personas para ejercer la prostitución. (Elizabeth Williams via AP, archivo) (Elizabeth Williams/AP)

El portavoz del músico, quien lleva en la cárcel desde septiembre de 2024, asegura que la llamada con varios interlocutores no violaba ninguna norma establecida: “La llamada telefónica en la que participó la inició un abogado, y estaba amparada por el privilegio abogado-cliente, por lo que fue apropiado”.

“Han circulado varios informes falsos e irresponsables sobre el Sr. Combs. No ha infringido ninguna norma penitenciaria. Su sobriedad y autodisciplina son prioritarias, y las está tomando muy en serio”, dijo a People, “Está en un programa de tratamiento de adicciones y trabaja en la biblioteca de la capilla”.