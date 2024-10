¿Cómo fue la relación de Sean ‘Diddy’ y Jennifer López? Un tiroteo, una alfombra roja y un video musical

¿Y el anillo pa’ cuándo? Pues nunca llegó, pero sí una balacera y una infidelidad, dos momentos que marcaron la relación amorosa de Sean ‘Diddy’ Combs y Jennifer López hace más de 20 años.

Actualmente, el rapero estadounidense está detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual en contra de su exnovia Cassie y cada vez parece que todo se complica para él porque, según AFP, enfrentaría 100 nuevas denuncias por ilícitos de índole sexual; en tanto JLo recientemente se divorció de Ben Affleck, con quien se casó en 2022.

En algún momento las vidas del productor musical y la artista con raíces latinas se cruzaron, esto fue lo que pasó.

Sean ‘Diddy’ Combs fue detenido por el cargo de violación. (Foto: AFP)

¿Cómo fue el noviazgo de Sean ‘Diddy’ Combs y JLo?

‘Puff Daddy’ y Jennifer López se conocieron en la grabación del video musical de la popular canción ‘If you had my love’, de JLo, de la cual el famoso era productor.

En ese momento, la cantante estadounidense ya había vivido su primer divorcio con Ojani Noa, mientras que el rapero estaba soltero, esto en 1999.

No obstante, en ese mismo año del inicio de su romance, los dos estuvieron inmersos en un tiroteo en un club nocturno en Manhattan, Estados Unidos.

Jennifer López y Sean ’Diddy’ estuvieron en un tiroteo

De acuerdo con lo publicado por el medio Today, todo inició porque Sean ‘Diddy’ Combs derramó una bebida alcohólica sobre otro asistente y cuando comenzó la pelea, amigos del productor de Usher, desenfundaron las armas y como resultado hubo tres personas heridas.

Según New York Times, fue detenido y asumió su responsabilidad en los cargos de portación ilegal de armas y algunos cargos adicionales, pero se le retiraron dos años después.

Shyne, uno de los pupilos de Combs, estaba en el lugar y defendió a su mentor, pero fue detenido y pasó una década en prisión, así lo contó en una entrevista para The Hollywood Reporter publicada en septiembre pasado.

“No perdamos de vista la cruda realidad. No se trata de alguien con quien pasé vacaciones y con quien disfruté de una relación de hermandad, es alguien que destruyó mi vida (...) solo quería hacer que mi madre se sintiera orgullosa (…) él se dio vuelta y llamó a testigos para que testificaran en mi contra, básicamente me envió a prisión”, declaró Shyne acerca de P. Diddy.

Sean Combs fue arrestado en 1999 por estar en una balacera en u club nocturno. (Foto: AFP)

JLo y Sean ‘Diddy’ aparieron en una alfombra roja

Uno de los momentos icónicos en la carrera de Jennifer López es cuando apareció en una alfombra roja de los Premios Grammy portando un vestido verde de Versace.

En este evento apareció junto a Sean ‘Diddy’ Combs como pareja, la forma de vestir de la intérprete de ‘On the floor’ llamó la atención de los medios.

Más de dos décadas después, la exesposa de Marc Anthony, habló de esa prenda en una charla con Today.

“Es un impacto increíble el que puede tener la moda y esas declaraciones de moda pueden tener en la consolidación de una personalidad, un momento, un estilo, un movimiento, todas esas cosas. Fue una época realmente emocionante”, dijo la famosa que interpretó a Selena en la película homónima lanzada en 1997.

JLo vistió la prenda de Versace en una alfombra roja de los Premios Grammy, al lado de Sean 'Diddy'. (Foto: AFP)

¿Por qué terminó la relación de Sean ‘Diddy’ y Jennifer López?

En 2001, diversos medios (entre ellos The New York Times), anunciaron la ruptura de JLo con Sean ‘Diddy’ Combs, pero fue hasta una entrevista de la cantante estadounidense a Vibe cuando habló de los motivos.

“Fue la primera vez que estuve con alguien que no me fue fiel (...) Estuve en una relación con Puff en la que lloraba, me volvía loca y me volvía loca, realmente me dio un vuelco total en la vida. Nunca lo pillé, pero lo supe. Él decía que iba a un club durante un par de horas y luego nunca volvía esa noche”, dijo la expareja de Ben Affleck.

“Tenía que pensar, ¿quiero estar en casa con los niños en 10 años preguntándome dónde está alguien a las tres de la mañana?”, finalizó el tema relacionado con el impulsor de la carrera de Justin Bieber.