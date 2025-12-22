Carney ‘mueve fichas’ antes de revisar el T-MEC: Nombra a Mark Wiseman, ex de BlackRock, embajador en EU

Mark Carney nombró a Mark Wiseman, uno de sus amigos cercanos, como embajador de Canadá en EU.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, nombró al exejecutivo de BlackRock Inc. Mark Wiseman, como embajador de Canadá en Estados Unidos, designando a un experimentado gestor de inversiones para manejar las relaciones con la administración Trump antes de importantes conversaciones comerciales del T-MEC.

El nombramiento de Wiseman se anunció este lunes 22 de diciembre, confirmando un informe de Bloomberg News del 9 de diciembre. Sucede a Kirsten Hillman, quien ha sido embajadora desde 2019 y ha anunciado que dejará el cargo el próximo año.

El gobierno de Carney se prepara para una tensa revisión del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), el pacto que rige el comercio entre los vecinos norteamericanos. La administración Trump ha manifestado su deseo de introducir cambios en el acuerdo e incluso ha amenazado con retirarse.

“¿Se podría salir? Sí, se podría salir. ¿Se podría revisar? Sí. ¿Se podría renegociar? Sí”, dijo el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un evento el 10 de diciembre. “Todos esos temas están sobre la mesa”.

Los tres países celebraron consultas sobre el T-MEC este otoño, pero no está claro cómo se desarrollará el proceso el próximo año. Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, los países celebraron rondas formales de negociaciones comerciales antes de concretar el acuerdo, que entró en vigor en 2020 y que el presidente calificó el T-MEC como “el mejor acuerdo que hemos alcanzado”.

Trump ha impuesto una serie de aranceles al acero, aluminio, automóviles y otros productos que se aplican a Canadá y México a pesar del T-MEC.

¿Quién es Mark Wiseman?

Wiseman, un amigo cercano de Mark Carney, nunca ha ocupado un puesto diplomático pero tiene una larga experiencia en finanzas e inversiones.

Saltó a la fama en el sector del capital privado. Como ejecutivo de la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá, ayudó a formar un grupo que buscó una compra apalancada masiva de BCE Inc., la mayor empresa de telecomunicaciones de Canadá. El acuerdo no se concretó, pero Wiseman finalmente se convirtió en director de la gestora nacional de fondos de pensiones, ampliando su alcance global y su capacidad para realizar inversiones privadas.

Se incorporó a BlackRock como director global de renta variable activa, pero su tiempo allí terminó abruptamente en diciembre de 2019 tras ser despedido por una relación consensual que violaba las políticas de la compañía. Wiseman asumió posteriormente diversos cargos corporativos, entre ellos el de presidente de Alberta Investment Management Corp. y asesor sénior y presidente de Lazard Canadá.

Algunos de los comentarios anteriores de Wiseman sobre cuestiones económicas y sociales han sido controvertidos.

Ha criticado el sistema de gestión de suministro de Canadá en el sector lácteo, diciendo que el sistema de restricciones a las importaciones y cuotas de producción “asegura el mercado para un grupo protegido de actores establecidos” y mantiene los precios “artificialmente altos para los consumidores canadienses”.

Trump y otros funcionarios estadounidenses han señalado repetidamente al sector lácteo de Canadá como un ejemplo de prácticas comerciales desleales que perjudican a los productores estadounidenses, y es probable que el tema sea un aspecto polémico de las negociaciones del T-MEC.

Sin embargo, Carney también ha prometido repetidamente proteger el sistema, en parte debido a la importancia de la industria para Quebec, un campo de batalla político crucial que lo ayudó a llegar al cargo de primer ministro.

Wiseman también es cofundador de la Iniciativa del Centenario, un grupo que promueve políticas para ayudar a que la población de Canadá crezca hasta los 100 millones para el año 2100, frente a los 42 millones actuales.

En Canadá se han aceptado tradicionalmente altos niveles de inmigración, pero un aumento de inmigrantes temporales después de la pandemia de COVID estresó el mercado inmobiliario y los sistemas de apoyo social del país, lo que llevó al entonces primer ministro Justin Trudeau a reducir los permisos.

El gobierno de Carney ha mantenido los niveles más bajos, pero sus oponentes políticos han criticado la elección de Wiseman.

“Se trata de alguien que propuso una política que infla el costo de la vida, elimina empleos y presiona nuestro sistema de salud”, declaró el líder conservador Pierre Poilievre en el Parlamento. Se refirió a Wiseman como el “compinches corporativos” de Carney y lo calificó como “alguien que ha mostrado desprecio por Quebec y que no puede negociar en nombre de Quebec”.