¿EU abandonará el T-MEC? Carney dice que Trump no planteó eso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha mencionado la posibilidad de abandonar el T-MEC, sino que solo ha hablado sobre su “revisión y ajustes”, declaró el primer ministro canadiense, Mark Carney, en una entrevista, parte de cuyo contenido se dio a conocer este jueves.

En su entrevista de fin de año con la radiotelevisión pública canadiense, CBC, que será emitida de forma íntegra el domingo, Carney afirmó que sus conversaciones con Trump, “han girado sobre la revisión y los ajustes del T-MEC, no sobre que nadie lo abandone totalmente”.

Carney también señaló que las conversaciones que Trump ha mantenido con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, han girado en torno a la misma idea de renovar y actualizar el T-MEC que integran los tres países norteamericanos.

Los tres líderes norteamericanos se reunieron el pasado 5 de diciembre en Washington para asistir al sorteo final del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en los tres países.

“De lo que hablamos, los dos presidentes y yo mismo, fue sobre el proceso de revisión, de renegociación, del T-MEC. Hablamos de calendarios potenciales, aunque no llegamos a acuerdos sobre un calendario específico para eso”, añadió Carney en un extracto de la entrevista publicado este jueves por CBC.

Los tres países tienen que indicar antes del 1 de julio de 2026 si quieren extender el T-MEC, por otros 16 años, revisarlo o abandonar el acuerdo, que ha sido criticado por Trump pese a ser negociado durante su primera presidencia (2017-2021).

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró el pasado 10 de diciembre que las tres posibilidades están sobre la mesa y que la relación comercial de Washington con Canadá es muy distinta de la que mantiene con México, por lo que están manteniendo ya conversaciones por separado.