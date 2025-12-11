T-MEC incluirá convenios bilaterales, aunque aún tendrá enfoque trilateral: CCE

El sector privado mexicano considera la posibilidad de que la próxima revisión del T-MEC derive en la continuidad de un acuerdo trilateral complementado con acuerdos bilaterales por lo que es una de las múltiples estrategias que se están considerando para las negociaciones, dijo José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Sabemos que ese es un escenario posible, que en Estados Unidos prefieren relaciones bilaterales que multilaterales. Lo que vemos es que el T-MEC seguirá como tratado trilateral, pero con convenios bilaterales”, señaló entrevistado en el marco del foro ‘México Inversionista’, organizado por la Coparmex nacional y el centro empresarial de la CDMX.

“En este caso, tendremos que trabajar en ese convenio con Estados Unidos y con Canadá; convenios bilaterales que sean complemento del tratado trilateral”, agregó al reconocer que son múltiples las estrategias de trabajo ante lo cambiante de la situación y que actualmente ya hay diálogo bilateral ante la sabida orientación del gobierno estadounidense de priorizar relaciones bilaterales sobre multilaterales.

“Por eso consideramos que el T-MEC, que es trilateral, ese seguirá, pero sí tendrá condiciones, como los mismos aranceles que están fuera de lo que originalmente se acordó en el T-MEC, habrá este tipo de acuerdos bilaterales”, puntualizó.

¿Habrá beneficios para México en el T-MEC?

La revisión o renegociación del T-MEC pudiera derivar un tratado bilateral o trilateral, pero de cualquier forma significa que habrá tratado con beneficios para México y para Estados Unidos ante la integración comercial, dijo Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico (AmSoc).

“Sin duda sea un tratado trilateral, un tratado bilateral, habrá un tratado que firmará el presidente Donald Trump y estoy seguro también firmará la presidenta Claudia Sheinbaum, al igual que los poderes legislativos que correspondan”, dijo.

Al igual que México necesita a Estados Unidos, Estados Unidos necesita a México, como lo reflejan las cifras de comercio entre ambos mercados.

“El comercio entre nuestras dos naciones es insuperable, incomparable a cualquier otro y sin duda por eso México se ha consolidado en Estados Unidos como el primer socio comercial del estado de Texas y el primer socio comercial de Estados Unidos”, señaló en conferencia de prensa en la que detalló su participación en la elección primaria del partido Republicano en Texas, por el Distrito 38, el de Houston, con la aspiración de representar a la comunidad en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el Capitolio.