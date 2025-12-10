Revisión del T-MEC en 2026: Embajadora de Canadá renuncia, ¿qué sabemos del posible sucesor?

La embajadora de Canadá en Washington se está preparando para dejar el cargo, y el primer ministro Mark Carney está considerando a un ex ejecutivo senior de BlackRock para el puesto antes de las cruciales conversaciones comerciales con Estados Unidos y México.

Kirsten Hillman, quien se desempeña como embajadora y negociadora comercial principal de Canadá con Estados Unidos, informó a Carney que dejará ambos roles el próximo año.

“Ha sido el mayor privilegio de mi vida profesional haber servido y representado a Canadá y a los canadienses durante este período crítico en las relaciones entre Canadá y Estados Unidos”, dijo en una declaración.

Mark Wiseman, exejecutivo de BlackRock que dirigió la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá, es el principal candidato para convertirse en embajador, aunque el nombramiento aún no está formalizado, según personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato. No está claro quién, si alguien, sería nombrado para suceder a Hillman como negociador principal.

El Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá se revisará formalmente en 2026, y para Canadá, los riesgos económicos son mucho mayores. Si el pacto no se renueva, se iniciarán revisiones periódicas anuales que podrían resultar en su rescisión, lo que generará incertidumbre en el clima de inversión.

Hillman, diplomática de carrera y abogada que trabajó estrechamente en negociaciones comerciales anteriores, asumió por primera vez como embajadora interina en 2019. Cerca del comienzo de la pandemia de COVID, durante el último año de la primera administración de Trump, fue nombrada para el cargo de forma permanente por el entonces primer ministro Justin Trudeau.

“Si bien nunca habrá un momento ideal para partir, este es el momento oportuno para formar un equipo que lleve la revisión del T-MEC hasta su conclusión”, afirmó Hillman. T-MEC es el término que el gobierno canadiense utiliza para referirse al T-MEC.

Wiseman no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios.

Desde su victoria electoral en abril, Carney y su gabinete han intentado en repetidas ocasiones llegar a un acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump sobre aranceles. El objetivo inicial del primer ministro era negociar un acuerdo amplio sobre comercio y seguridad, pero al fracasar este esfuerzo, se centró en un acuerdo más específico para reducir los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio. Canadá es un importante exportador de estos productos a Estados Unidos.

Ambas partes estuvieron cerca de llegar a un acuerdo sobre metales en octubre, según declaró el embajador de Estados Unidos en Canadá, pero Trump interrumpió abruptamente las conversaciones, molesto por un anuncio televisivo del gobierno de Ontario que utilizó las palabras del difunto Ronald Reagan para criticar los aranceles. Las negociaciones han permanecido congeladas desde entonces.

Parece probable que los obstáculos comerciales y los aranceles formen parte de la revisión programada para 2026 del T-MEC, el pacto que Trump negoció durante su primer mandato. Los tres países han iniciado consultas, escuchando a actores de la industria y expertos comerciales sobre si el acuerdo debería renovarse, modificarse o eliminarse.

Pero no hay un cronograma firme para las próximas conversaciones, que teóricamente podrían prolongarse durante años y luego enfrentar obstáculos como la aprobación en el Congreso de Estados Unidos si se modifica el pacto existente.

Carney elogió el servicio de Hillman en un comunicado publicado en redes sociales. “Como una de las embajadoras con más años de servicio en Estados Unidos en nuestra historia, su amplia y constructiva colaboración con todas las ramas del gobierno estadounidense, así como con líderes de Estados Unidos y Canadá, ha dado resultados cruciales para los canadienses”, declaró la primera ministra.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, elogió a Hillman y dijo que no esperaba que su partida afectara la revisión del T-MEC.

“La embajadora Hillman es una persona de primera. Trabajamos estrechamente con ella, no solo en los últimos años, sino incluso durante el T-MEC original”, afirmó.

¿Quién es Mark Wiseman, exejecutivo de BlackRock que podría ser el siguiente negociador de Canadá?

Mark Wiseman dirigió la administradora del fondo de pensiones nacional de Canadá entre 2012 y 2016, ampliando su presencia global y aumentando la dotación de personal de la empresa en inversiones en el mercado privado.

Posteriormente, se incorporó a BlackRock como director global de renta variable activa. Sin embargo, su etapa en la gestora global de activos llegó a un abrupto final en diciembre de 2019, cuando fue despedido por una relación consentida que violaba las políticas de la compañía.

Wiseman ha sido una figura influyente en la política económica canadiense, participando en debates nacionales sobre inmigración, inversión a largo plazo y la relación económica de Canadá con Estados Unidos. Actualmente, se desempeña como asesor principal y presidente de Lazard Canadá y miembro del consejo de administración de Nova Chemicals, entre otros cargos.

Ha criticado el sistema canadiense de gestión de la oferta en el sector lácteo, calificándolo de un impedimento para la productividad. Durante las elecciones, Carney prometió proteger dicho sistema, pero Trump ha dejado claro que desea que el mercado canadiense se abra más a las importaciones de los agricultores estadounidenses.