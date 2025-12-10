EU propone revisión al ‘Insta’ y ‘Face’ de viajeros de países a los que no pide visa: ¿Cuáles son?

EU impone cada vez más 'candados' para los visitantes, una 'marca' de la administración de Donald Trump.

Estados Unidos propondrá que los visitantes extranjeros entreguen su historial de redes sociales de los últimos cinco años para poder ingresar al país.

La novedad de la medida de la administración de Donald Trump es que esto incluirá a ciudadanos de Australia, Alemania, Japón y el Reino Unido que actualmente pueden entrar a Estados Unidos sin visa.

¿Cuál es el cambio que se propone al Programa de Exención de Visa de EU?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU “agregará las redes sociales como un elemento obligatorio” dentro del proceso de evaluación para viajeros que ingresen al país bajo el Programa de Exención de Visa, según un aviso publicado este miércoles 10 de diciembre por el Departamento de Seguridad Nacional.

La propuesta fue presentada con un plazo de 60 días para recibir comentarios.

La medida aplicaría a viajeros de unos 40 países que pueden permanecer en EU hasta 90 días sin visa y que son evaluados previamente mediante un sistema electrónico conocido como ESTA.

El plan es el más reciente en una serie de medidas del gobierno de Trump destinadas a restringir el ingreso al país. Esto incluye un plan de prohibición de viaje para cerca de 30 países anunciado este mes, luego del ataque que dejó a dos miembros de la Guardia Nacional muertos en Washington.

Autoridades identificaron como sospechoso a un ciudadano afgano que trabajó con fuerzas estadounidenses y la CIA en Afganistán antes de llegar al país en 2021. El presidente Donald Trump y sus aliados han aprovechado el caso para responsabilizar al gobierno de Biden por permitir su ingreso y para impulsar límites más estrictos a los migrantes.

Trump, en una publicación en redes sociales tras el ataque, afirmó que buscaría pausar “permanentemente” la migración desde “todos los países del Tercer Mundo”.

EU también lanzará una “revisión integral” de las aprobaciones otorgadas a personas de esos países que ingresaron desde el inicio del mandato del presidente Joe Biden en 2021, según un memorando de política del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

El Departamento de Estado señaló en diciembre que ampliaría los requisitos de revisión de redes sociales para las visas H-1B destinadas a trabajadores altamente calificados, e instó a solicitantes y dependientes “a ajustar la configuración de privacidad de todos sus perfiles de redes sociales a ‘pública’”. En junio, ordenó una revisión de la presencia en redes sociales de solicitantes de visas de estudiantes.

Turismo en EU cae por políticas de Trump

EU ha estado registrando una marcada caída en la llegada de visitantes extranjeros y en el gasto turístico este año. Datos de mayo indican que el país perderá 12 mil 500 millones de dólares en ingresos por viajes en 2025, con un gasto estimado por debajo de 169 mil millones de dólares hacia fin de año.

El país también enfrenta su primera disminución de turistas extranjeros en aproximadamente cinco años, con un pronóstico de 67.9 millones de visitas para este año, por debajo de los 72.4 millones de 2024, según la Asociación de Viajes de EU.

Estados Unidos fue la única de las 184 economías analizadas por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y Oxford Economics en el estudio de mayo que registraría pérdidas turísticas este año.

El descenso se atribuyó a los requisitos de viaje heredados del periodo del COVID, al dólar fuerte y a un cambio en la percepción internacional del país debido a la retórica y las políticas de “Estados Unidos Primero” del gobierno de Trump.