Otro funcionario de Baja California sin entrar a EU: Alcalde José Luis Dagnino confirma revocación de visa

José Luis Dagnino, presidente municipal de San Felipe, en Baja California, fue retenido cuando intentó cruzar a Estados Unidos, luego de que su visa fuera revocada.

El mandatario local, originario de Guasave, Sinaloa, confirmó la información en sus redes sociales la noche de este miércoles 3 de diciembre, con el objetivo de “informar de manera transparente” a las personas de la localidad donde gobierna.

Portales locales como Zeta Tijuana anticiparon la información relacionada con la revocación de la visa de José Luis Dagnino, además de que se dio a conocer que la detención ocurrió la tarde del martes 2 de diciembre, cuando intentaba cruzar la frontera por Calexico, California.

Según el medio de comunicación, al llegar al cruce, las autoridades lo retuvieron y le hicieron de conocimiento de una serie de antecedentes y vínculos no especificados, a lo que el alcalde de San Felipe decidió mejor regresar a México.

El funcionario está en libertad, y es posible que continúe con sus funciones de manera normal, tras sumarse a la lista de funcionarios de Baja California a los que supuestamente les han revocado la visa.

José Luis Dagnino explica revocación de su visa a EU

En su versión, José Luis Dagnino no explicó los supuestos vínculos que le señalaron las autoridades, además de que aseguró que desconoce los motivos de la revocación de la visa a Estados Unidos.

“Al realizar el trámite correspondiente para solicitar un permiso de ingreso a los Estados Unidos, fui notificado de la revocación de mi visa de turista. Es importante precisar que, hasta este momento, no he recibido información oficial sobre la causa o el motivo que llevó a las autoridades estadounidenses a tomar esta decisión, similar a lo sucedido con diversos actores públicos en el país y en nuestro estado“, escribió en Facebook.

Dagnino admitió que los hechos de este tipo pueden “generar dudas o inquietudes“. Por ello, reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia.

Además, confirmó que trabaja en las gestiones para conocer por qué le revocaron la visa y proceder conforme la ley.

“Quiero asegurar a todas y todos que este hecho no interfiere con mis funciones, responsabilidades ni con las actividades institucionales que llevamos a cabo en beneficio de San Felipe. Continuaré trabajando con la misma dedicación, cercanía y convicción que siempre me ha caracterizado“, escribió José Luis Dagnino.

Finalmente, José Luis Dagnino agradeció la comprensión a la gente de San Felipe, y aseguró que informará sobre cualquier avance en el caso.

Con información de Zeta Tijuana.