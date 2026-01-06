Venezuela y el gran reto petrolero: ¿Qué se necesita para que triplique su producción?

La industria petrolera en Venezuela necesitaría invertir 12 mil millones de dólares por año para que la producción de petróleo crudo vuelva a 3 millones de barriles diarios para 2040, reveló un reporte elaborado por RystadEnergy.

Venezuela llegó a producir 3 millones de barriles diarios de crudo a finales de la década de 1990, por lo que esta sería una de las metas que podría fijarse, a largo plazo, para la industria petrolera venezolana.

Para alcanzar esta meta, se requerirían en total 183 mil millones de dólares de inversión, de los cuales 102 mil serían para gasto upstream y 81 mil para oleaductos, mejoradores y otra infraestructura.

¿Qué necesitará Venezuela para incrementar su producción de crudo?

Actualmente, la producción de crudo en Venezuela promedia 1.1 millones de barriles de petróleo diarios, por lo que el Gobierno de Venezuela necesita, al menos, 17 mil millones de dólares de gasto de capital para mantener este nivel en los próximos 15 años.

El reporte elaborado por RystadEnergy estima que se podría ver un aumento de entre 300 y 350 mil bpd en menos de tres años, pero se requiere una inversión más significativa con plazos de entrega más largos para superar los 1.4 millones de bpd.

“Existe la oportunidad de recuperar la producción a 1.4 millones de bpd en menos de 24 meses mediante una combinación de reacondicionamientos, reparación de infraestructura e inversiones seleccionadas de ciclo corto en upstream. El gasto de capital total para impulsar esta recuperación se estima en 14 mil millones de dólares, con la necesidad de un gasto operativo adicional”, prevé la consultoría.

Sin embargo, una vez alcanzado esta primera meta, superar los 1.4 millones de bpd será significativamente más desafiante.

“Estimamos que se necesita una inversión adicional de 41 mil millones para llevar la producción de petróleo crudo de 1.4 millones a 2 millones de bpd a principios de la década de 2030 y mantenerla en ese nivel hasta 2040”, pronosticó.

Posteriormente, superar los 2 millones de bpd en la década de 2030 será aún más difícil.

Estimamos que se necesitan la asombrosa cantidad de 75 mil millones de dólares en inversiones adicionales para llevar la producción de 2 millones de bpd a principios de la década de 2030 a 3 millones de bpd en 2040.

“Existe un nivel adicional de complejidad, ya que estimamos que, con las tecnologías y los niveles de costos de servicio actuales, alrededor del 60 por ciento de esta inversión, o 44 mil millones de dólares, está asociada a proyectos que requieren condiciones de mercado estables con precios del petróleo superiores a 80 dólares por barril”, puntualizó.

Por lo tanto, un límite más realista para el suministro de petróleo de Venezuela a 15 años probablemente se encuentre en el rango de 2 a 2.5 millones de bpd, pero existe potencial para una recuperación a largo plazo de 3 millones de bpd.