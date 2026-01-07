Venezuela y un error de la oposición

“Profesor, usted sabe que este gobierno es una mierda. Nosotros tenemos entendido que usted tiene algunas ideas para ayudar al pueblo venezolano. Nuestro interés es ayudar al pueblo”.

Quien así hablaba era una persona que se identificó como funcionario de la embajada cubana en Venezuela. Y al decir “profesor” se dirigía al sociólogo Luis Pedro España, cabeza del Proyecto Estudio de la Pobreza en Venezuela, en la Universidad Católica Andrés Bello. Era el año 2003.

La anécdota que en extenso retomo de “Los restos de la revolución”, el reportaje de reportajes de Catalina Lobo-Guerrero publicado en 2021 ya citado aquí el lunes, retrata a la oposición venezolana carente de base social. Para lo que sirva de referencia a otras oposiciones en regímenes populistas.

El sociólogo España, narra Lobo-Guerrero, llevaba años haciendo su diagnóstico con los sectores más pobres de Venezuela y coincidía con el emisario cubano: la operación social del chavismo era una porquería.

Lo que siguió fue que el chavismo diseñó operativos, “al estilo militar, para que miles de personas fueran atendidas rápidamente por un médico, ingresaran a un programa educativo o montaran un negocio. En abril de 2003 empezaron a llegar aviones con centenares de médicos cubanos para las misiones de salud, que atendían a las personas en los módulos que aparecieron en cuestión de días en los barrios más pobres… siguieron luego las misiones de alfabetización y emprendimiento”.

Mientras el presupuesto de casi cuatro puntos del PIB dedicado a esas misiones mejoraba la imagen del gobierno de Hugo Chávez entre los más pobres, el gobierno pasó el revocatorio a agosto de 2004. Y Chávez lo ganó con 59% cuando su panorama un año antes era desastroso.

La OEA y el Centro Carter validaron el ejercicio. “El antichavismo”, cuenta la autora, “no se lo podía creer. Tan pronto se conocieron los resultados, algunos partidos y un sector de activistas, entre ellos María Corina Machado, cantaron fraude, pero nunca pudieron demostrarlo técnicamente. Creía que la oposición era la mayoría, como lo habían indicado las encuestas meses antes, aunque los últimos números y los resultados al final del día indicaban que ya no era así. Por encima de la realidad estaban sus propias teorías, sus explicaciones y su voluntarismo”.

Lobo-Guerrero no escatima detalles de otras operaciones, además de lo realizado por el gobierno chavista mediante programas sociales, que emprendió el régimen para ganar: por un lado, utilizar las firmas de quienes pidieron el revocatorio contra Chávez para venganzas y persecución, al tiempo que empadronaban a muchos pobres; no pocos de estos terminarían motivados para apoyar al hoy fallecido comandante.

En cambio, en la oposición, todo indica que en esos meses “estaban convencidos de que la política era de puro corazón y buenas intenciones, y que las declaraciones ante los micrófonos eran más importantes que el trabajo de base, la maquinaria y la cantidad de recursos que el gobierno había invertido para ganar esa elección”.

Han pasado más de 20 años de lo aquí narrado. Y muy pocos son los que dudan del fraude de Nicolás Maduro y sus secuaces en las presidenciales de 2024. Ahí sí, la oposición ganó. Aunque no se lo hayan reconocido los chavistas/maduristas.

El caso del revocatorio, en cambio, sigue siendo de actualidad para entender parte del arraigo de un populismo que, al mismo tiempo, dejó al sistema de salud sin medicinas ni operaciones, y que provocó el éxodo de ocho millones de venezolanos.

Y sólo por si hiciera falta decirlo: aquí se retoma un error de la oposición en un momento de la historia venezolana de los últimos 27 años, pero, como dicen que dijo el expresidente Ricardo Lagos cuando le achacaron errores del gobierno de Salvador Allende, ningún error justifica el horror que vino después. Ni en Chile tras el golpe de 1973, ni con la oposición venezolana tras su derrota en el revocatorio de 2004.