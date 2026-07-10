Peso busca rescatar la semana ante el dólar: Así abre el tipo de cambio este viernes 10 de julio

Esta es la cotización del peso mexicano ante el dólar en la sesión de este viernes 10 de julio.

Una disminución en la fortaleza del dólar dio paso a que la mayoría de las divisas emergentes, entre ellas el peso mexicano, se aprecien este viernes 10 de julio.

En EU, los precios del petróleo subieron brevemente cuando el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos considera que el alto el fuego con Irán ha terminado. Sin embargo, el crudo reanudó su caída cuando añadió que las conversaciones con Teherán continuarían, lo que alivió los temores de un regreso a una guerra total.

“La tibia reacción del mercado bursátil ante la escalada de tensiones con Irán esta semana es una clara evidencia de que el mercado está dejando de lado las tensiones geopolíticas”, afirmó Clark Bellin, de Bellwether Wealth.

“Si bien el mercado bursátil se prepara para otra sólida temporada de resultados, las expectativas son más altas”, puntualizó.

¿Cuándo gana el peso al dólar HOY?

De acuerdo con datos de Bloomberg, el peso se aprecia 0.31 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.49 unidades, 5 centavos menos respecto al cierre del jueves 9 de julio.

“La divisa mexicana transita entre la resiliencia que otorgan sus sólidos fundamentos de captación de capital extranjero y la incertidumbre inherente a las fricciones de la agenda comercial”, explicó Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group.

El especialista apuntó que el comportamiento del peso durante el día estará estrictamente condicionado por la cifra de producción industrial que en mayo tuvo una caída anual de 0.7 por ciento, arrastrada por caídas en la construcción, la manufactura y la generación de energía y la minería, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 17.95 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.95 unidades por cada billete verde en la sesión de este viernes 10 de julio.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.55 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.06 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están el peso colombiano con 0.46 por ciento; el peso chileno con 0.35 por ciento; el yen japonés con 0.34 por ciento; el florín húngaro con 0.33 por ciento, y el yuan chino con 0.23 por ciento.

Con información de Valeria López, Bloomberg y EFE