Familia de Héctor Melesio Cuén, asesinado en reunión con ‘El Mayo’ Zambada, exige avances a la FGR

Héctor Melesio Cuén fue asesinado en la finca donde se encontró con 'El Mayo' Zambada. (Quadratín)

Los familiares de Héctor Melesio Cuén, quien fue asesinado durante la reunión con Ismael ‘El Mayo’ Zambada, exigió avances a la Fiscalía General de la República (FGR) a casi dos años del caso.

“Lamentablemente, hasta este momento no hemos recibido información nueva sobre el avance de las investigaciones. En múltiples ocasiones hemos solicitado información directamente ante la FGR en la Ciudad de México; sin embargo, no ha existido comunicación con nosotros”, dijo el hijo del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en un informe que dio al programa de Ciro Gómez Leyva.

Héctor Cuén fue asesinado el mismo día en que ocurrió la captura de ‘El Mayo’ Zambada y la primera versión de la Fiscalía de Sinaloa fue que el homicidio ocurrió como parte de un asalto.

¿Qué sabemos del asesinato de Héctor Melesio Cuén?

Tras retomar el caso, en 2024 la FGR confirmó que el exrector Héctor Melesio Cuén fue asesinado en la finca donde presuntamente se reuniría con Ismael ‘El Mayo’ Zambada y no en una gasolinera de Culiacán, como se dijo primero.

Mediante un comunicado, la Fiscalía detalló que en la finca ubicada en Huertos del Pedregal, Culiacán, fueron hallados indicios hemáticos que corresponden al exrector.

“En el lugar del secuestro se encontraba dicha persona, lo cual ocurrió muchas horas antes del video de una gasolinera difundido localmente”, admitió.

Asimismo, la FGR reveló que en la batea del vehículo que se utilizó en el montaje de la gasolinera, se encontró sangre humana que corresponde a Rodolfo ‘C’ y que fue referido como integrante del equipo de seguridad de ‘El Mayo’.

¿Qué ha dicho la FGR sobre la investigación por el asesinato de Héctor Cuén?

En mayo, la Fiscalía precisó que en la investigación por el asesinato de Héctor Cuén no está relacionado el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, señalado por Estados Unidos de presuntamente tener vínculos con la delincuencia organizada.

La FGR dijo en un comunicado que las investigaciones sobre el asesinato de Héctor Cuén continúan y que la carpeta “no está archivada ni suspendida, sino que continúa la investigación”.

A través de una carta, ‘El Mayo’ Zambada precisó que él acudió con engaños a la finca para ser mediador entre Rocha y Cuén quienes tenían una rivalidad relacionada con la Universidad de Sinaloa.

Sin embargo, el entonces gobernador nunca llegó, pero Cuén fue asesinado en la finca de la que, más tarde, ‘El Mayo’ fue sacado para ser subido a un avión junto con Joaquín Guzmán López en el que finalmente llegaron a Estados Unidos donde fueron detenidos.

*Con información de Quadratín