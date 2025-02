‘Seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda’: ¿Qué dice la carta de ‘El Mayo’ Zambada’?

Ismael Zambada subrayó que si no es repatriado, su caso sentará un “precedente peligroso” en las relaciones con Estados Unidos. (Especial).

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, detenido en julio del 2024 por autoridades norteamericanas, envió una carta a la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, a quien pide su extradición y aseguró que, de no atenderlo, la relación entre los dos países sufrirá un “colapso”.

El texto del narcotraficante mexicano fue presentado el jueves por la defensa de Zambada en el Consulado General de México en Nueva York y publicado por el diario Reforma, en la que el narcotraficante exige que lo defienda el Gobierno mexicano.

¿Qué dice la carta de ‘El Mayo Zambada’?

“Debe intervenir (el Gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos”, menciona el texto.

El narcotraficante enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

“Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte (...) EU incumplió su obligación de verificar la legalidad de mi ingreso”, puntualizó.

El narco mexicano afirmó que su detención y entrega a autoridades de Estados Unidos fue “irregular e ilegal”, por ello, el Mayo’ Zambada asegura que la administración de Claudia Sheinbaum tiene la obligación de “intervenir y exigir garantías formales de que no se me impondrá la pena de muerte. Esta exigencia no es opcional”.

“Si el Gobierno de México no actúa, seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier Gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda”, manifiesta.

Ismael Zambada subrayó que si no es repatriado, su caso sentará un “precedente peligroso” en las relaciones con Estados Unidos y dará ‘carta blanca’ a autoridades extranjeras para que detengan a personas mexicanas y las extraditen sin informar al Gobierno.

“Permitiría que en cualquier momento, cualquier Gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía”, agregó.

‘El Mayo’ Zambada dijo que el Gobierno de Sheinbaum puede exigir su repatriación a EU “argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México”.

Al respecto, Sheinbaum respondió en su conferencia matutina del viernes 21 de febrero “Lo vamos a revisar. Repito, más allá de esta persona y los delitos que haya cometido, el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento”.