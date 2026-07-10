España vs. Bélgica EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde el duelo por el boleto a las semifinales del Mundial?

El España vs Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026 pondrá frente a frente a la mejor defensiva contra la una de las mejores ofensivas del torneo. [Fotografía. Xinhua]

Kylian Mbappé ya espera en Boston a Lamine Yamal o Kevin De Bruyne. España y Bélgica protagonizan uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. Dos selecciones que llegan en gran momento se enfrentan con un solo objetivo: mantenerse con vida en la lucha por la Copa del Mundo.

A pesar del tropiezo ante Cabo Verde en el partido debut, en sus demás encuentros la ‘Furia Roja’ confirmó su candidatura para ganar el Mundial 2026, gracias a una defensa prácticamente impenetrable y un plantel repleto de talento joven encabezado por Pedri y Pau Cubarsí, junto a la experiencia de Rodri, Unai Simón y Mikel Oyarzabal.

Del otro lado aparece Bélgica, una selección que regresa a unos cuartos de final tras 8 años. El cuadro de los ‘Red Devils’ recuperó protagonismo en el torneo tras eliminar de manera contundente a Estados Unidos, en medio de la polémica generada por el caso Folarin Balogun.

¿Dónde, cuándo y cómo ver EN VIVO España vs. Bélgica?

España y Bélgica se miden este viernes 10 de julio en los cuartos de final del Mundial 2026. El vencedor avanza a la antesala de la final, donde enfrentará a Francia, por lo que el encuentro en el Estadio Los Ángeles promete ser uno de los más intensos de la ronda eliminatoria.

Partido: España vs. Bélgica

España vs. Bélgica Instancia: Cuartos de final del Mundial 2026

Cuartos de final del Mundial 2026 Fecha: Viernes 10 de julio

Viernes 10 de julio Horario: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

13:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Los Ángeles

Estadio Los Ángeles Transmisión en México: ViX, Canal 5

Bélgica tratará de colocarse de nuevo entre las cuatro selecciones de un Mundial, como en Rusia 2018. (Fotografía. Xinhua) (Xu Chang)

Posibles alineaciones de España y Bélgica

Se espera que el cuadro dirigido por Luis de la Fuente mantenga el mismo esquema que logró la clasificación a los cuartos de final, tras dejar en el camino a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal lideran las acciones de ataque de la selección española.

España

Unai Simón

Pedro Porro

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Rodri

Pedri

Dani Olmo

Lamine Yamal

Mikel Oyarzabal

Álex Baena

DT: Luis de la Fuente.

Para este encuentro, los ‘Diablos Rojos’ tendrán algunos ajustes con respecto al equipo que goleó a Estados Unidos en los octavos de final. El regreso de Kevin De Bruyne al once titular apunta a ser la principal novedad en el mediocampo, mientras que la baja de Amadou Onana obliga a Rudi García a reorganizar esa zona con Nicolas Raskin como alternativa.

Bélgica

Thibaut Courtois

Timothy Castagne

Zeno Ngoy

Brandon Mechele

Maxim De Cuyper

Nicolas Raskin

Kevin De Bruyne

Youri Tielemans

Dodi Lukébakio

Charles De Ketelaere

Leandro Trossard

DT: Rudi García.

¿Cómo llega España al partido de los cuartos de final del Mundial 2026?

España atraviesa uno de sus mejores momentos desde que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente avanzó a los cuartos de final tras derrotar 1-0 a Portugal gracias a un gol de Mikel Merino en el minuto 91 y mantiene prácticamente el mismo equipo que ha utilizado durante todo el torneo.

La mayor fortaleza de la ‘Furia Roja’ ha sido su solidez defensiva. No ha recibido un solo gol en el Mundial 2026 y el guardameta Unai Simón acumula 609 minutos sin permitir anotaciones en Copas del Mundo, una racha que comenzó desde Qatar 2022.

Aunque futbolistas como Rodri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal han marcado diferencia, España todavía espera la mejor versión ofensiva de las dos jóvenes promesas del FC Barcelona, Lamine Yamal y Pedri, jugadores llamados a liderar al equipo durante la fase definitiva del torneo. Además, buscará clasificarse apenas a sus segundas semifinales mundialistas desde que levantó la Copa del Mundo hace 16 años.

España viene de superar por la mínima diferencia a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026. (Fotografía. Xinhua)

¿Cómo encarar Bélgica el encuentro de cuartos de final contra España?

Bélgica ha mostrado un crecimiento constante durante este Mundial 2026, luego de los empates en sus primeros encuentros ante Irán y Egipto. Terminó como líder del Grupo G y protagonizó una de las remontadas más espectaculares del torneo al revertir un 0-2 frente a Senegal en dieciseisavos de final, con goles en los minutos finales, y posteriormente goleó 4-1 a Estados Unidos para instalarse entre los ocho mejores del torneo.

El equipo de Rudi García presume la tercera mejor ofensiva del Mundial con 13 goles, únicamente por detrás de Argentina y Francia. Charles De Ketelaere vive uno de los mejores momentos de su carrera, mientras que Thibaut Courtois ha sido determinante bajo los tres postes. Además, Kevin De Bruyne apunta a regresar a la titularidad tras superar unas molestias físicas.

La principal baja para los ‘Diablos Rojos’ será Amadou Onana, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior durante el encuentro frente a Estados Unidos. Su ausencia debilita el mediocampo belga, especialmente ante un rival como España, que suele dominar la posesión y exigir equilibrio en esa zona del campo.

Bélgica es la tercera mejor ofensiva del Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua]

España y Bélgica volverán a encontrarse en una Copa del Mundo 40 años después de protagonizar uno de los partidos más recordados del Mundial de México 1986, donde ‘los Diablos Rojos’ se impusieron en tanda de penales, para eliminar a la selección española y sellar su pase a las semifinales.

Ahora, ambas selecciones escribirán un nuevo capítulo de esa historia con un boleto a las semifinales del Mundial 2026 en juego. España intentará mantener su invicto defensivo, mientras que Bélgica buscará confirmar que atraviesa su mejor versión del torneo y volver a colocarse entre las cuatro mejores selecciones del planeta como en Rusia 2018.