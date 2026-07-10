El control mantiene el orden; la dirección construye el futuro.

Hay conversaciones que terminan convirtiéndose en una idea que nos acompaña durante años. Hace tiempo platicaba con el director general de una empresa. Era un hombre inteligente, comprometido y extraordinariamente trabajador. Sin embargo, vivía agotado. Quería revisar cada reporte, autorizar cada gasto, participar en cada decisión y conocer hasta el último detalle de lo que ocurría en la organización. Cuando terminó de describirme, con evidente satisfacción, el sofisticado sistema de controles que había construido, me atreví a hacerle un comentario.

“No creas que por controlar, diriges. Controlar es importante; dirigir... es algo más”.

Me miró con sorpresa. Creo que nunca se había detenido a pensar que ambas cosas pudieran ser distintas. Y, sin embargo, esa confusión es mucho más frecuente de lo que imaginamos.

Con frecuencia suponemos que un buen director es quien conoce todos los indicadores, detecta cualquier desviación y mantiene todo bajo control. Desde luego, el control es indispensable. Ninguna empresa seria puede sobrevivir sin presupuestos, indicadores, auditorías o mecanismos de seguimiento. Pero controlar no es dirigir. El control verifica que las cosas sucedan como fueron planeadas; la dirección consiste en lograr que la organización avance hacia donde realmente debe ir, incluso cuando el camino obliga a replantear el plan.

Peter Drucker escribió una frase que conserva toda su vigencia:

“No hay nada más inútil que hacer con gran eficiencia aquello que nunca debió hacerse”.

Esa es justamente la diferencia. El control procura hacer bien las cosas; la dirección se pregunta si estamos haciendo las cosas correctas. Una empresa puede ejecutar impecablemente una estrategia equivocada. Puede cumplir todos sus indicadores y, al mismo tiempo, estar perdiendo el mercado. Puede administrar con enorme eficiencia un modelo de negocio que ya dejó de tener futuro.

He visitado organizaciones con tableros de control impresionantes. Indicadores financieros, operativos, comerciales, de calidad, de servicio y de productividad. Había tantos semáforos que uno terminaba preguntándose si todavía quedaba tiempo para conducir el automóvil. La realidad tiene esa mala costumbre: nunca cabe completa en un tablero de indicadores. Ningún reporte sustituye el criterio de un director para interpretar lo que está cambiando delante de sus ojos.

Pero hay una diferencia todavía más profunda. El control se ejerce principalmente sobre procesos; la dirección se ejerce sobre personas. Los procesos obedecen instrucciones. Las personas necesitan comprender un propósito. Los procesos funcionan con reglas; las personas crecen cuando encuentran sentido a lo que hacen. Por eso, una organización obsesionada con el control suele producir exactamente lo contrario de lo que busca: colaboradores que dejan de pensar y esperan autorización para todo.

Con el tiempo aparece un círculo vicioso. Como el equipo decide poco, el director controla más; y como controla más, el equipo desarrolla menos criterio. Al cabo de algunos años, el director termina convencido de que nadie puede sustituirlo, sin advertir que ha sido él mismo quien ha construido esa dependencia.

Por eso me gusta resumir esta diferencia en una sola frase:

“Controlar es verificar que las personas hagan bien las cosas. Dirigir es conseguir que quieran hacer las cosas correctas, aun cuando nadie las esté observando”.

Ahí comienza el verdadero liderazgo. Dirigir significa formar criterio, desarrollar personas, generar confianza y construir una organización capaz de tomar buenas decisiones incluso cuando el director no está presente. El mejor indicador de una buena dirección no es cuánto depende la empresa de su director, sino cuánto es capaz de avanzar sin él.

Con frecuencia recuerdo aquella conversación. Hoy estoy convencido de que, sin proponérselo, aquel director me hizo reflexionar sobre una de las grandes confusiones del liderazgo. El control hace que las cosas funcionen; la dirección hace que las personas crezcan. Una organización necesita ambas, pero nunca debe confundirlas.

Vale la pena preguntarnos: ¿Estoy dedicando más tiempo a verificar que a orientar? ¿Mi equipo toma decisiones porque comprende el propósito o porque espera mi autorización? ¿Estoy construyendo una organización que depende de mi presencia... o de los criterios que he sabido sembrar en las personas?