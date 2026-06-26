Tu modelo de negocio: Lo que realmente explica por qué te compran

No basta con tener una buena estrategia. Si el modelo de negocio está roto, la estrategia sobra.

En 2004, Blockbuster era la empresa de entretenimiento en video más grande del mundo: 60,000 empleados, 9,000 tiendas en 25 países y más de 6,000 millones de dólares en ingresos anuales. Ese mismo año, un pequeño competidor llamado Netflix le propuso una alianza. Blockbuster la rechazó. Diez años después, Blockbuster había desaparecido. Netflix valía más de 20,000 millones de dólares.

No perdió por falta de recursos. No perdió por falta de talento. Perdió porque no vio — o no quiso ver — que el modelo de negocio que lo había hecho grande estaba volviendose obsoleto.

“No es la empresa más grande la que sobrevive, sino la que mejor entiende por qué le compran.”

— C.R.G.

Un modelo de negocio no es un plan financiero ni un organigrama. Es la lógica con la que una organización crea valor, lo entrega a sus clientes y captura una parte de ese valor para sostenerse. En términos simples: explica para quién trabajas, qué problema les resuelves, cómo lo haces y cómo te pagan por ello.

Tiene cuatro elementos inseparables. El primero es la propuesta de valor: ¿qué problema resuelves y por qué alguien elegiría tu solución sobre otra? No lo que tú crees que ofreces — lo que el cliente percibe que recibe. Hay organizaciones que llevan años vendiendo lo que producen en lugar de producir lo que sus clientes necesitan. La diferencia parece sutil. En los resultados, no lo es.

El segundo es el mercado o cliente: ¿a quién sirves exactamente? No “a todo el mundo” — esa respuesta es la señal más clara de que no hay modelo. Las organizaciones que intentan servirle a todos terminan siendo irrelevantes para la mayoría. Definir bien el cliente no es limitar el alcance — es concentrar la energía donde puede generar valor real.

El tercero es la estructura de recursos y capacidades: ¿qué necesitas para entregar tu propuesta de valor? Las personas, los procesos, la tecnología, los aliados. Aquí es donde muchos modelos fallan en silencio: la propuesta de valor es atractiva, el cliente está bien definido, pero la organización no tiene — ni puede desarrollar en tiempo razonable — las capacidades para cumplir lo que promete el famoso (delivery).

Y el cuarto es el modelo de ingresos o de sostenibilidad: ¿cómo capturas valor? En empresas, cómo te pagan. En gobierno, cómo justificas el presupuesto con resultados reales para el ciudadano. Una organización que no puede explicar con claridad cómo se sostiene no tiene modelo — tiene una promesa sin arquitectura.

“El modelo de negocio es la teoría de la empresa sobre cómo funciona el mundo. Cuando esa teoría deja de corresponder con la realidad, la empresa entra en crisis.”

— Peter Drucker

La pregunta más incómoda — y más necesaria — que puede hacerse cualquier equipo directivo es esta: ¿el modelo con el que operamos hoy seguirá siendo relevante en cinco años? No si seguirá siendo eficiente; Sino si seguirá siendo relevante. Son preguntas distintas, con respuestas muy distintas.

Blockbuster era muy eficiente en su modelo. El problema es que el modelo dejó de importarle al cliente (había un nuevo modelo mucho más eficaz para el cliente (Netflix).

Revisar el modelo de negocio no es una tarea para momentos de crisis. Es una conversación estratégica permanente que los mejores equipos directivos tienen al menos una vez al año, con honestidad y sin el peso de defender lo que ya existe.

Porque los modelos no mueren de golpe. Se vuelven obsoletos despacio — y colapsan de repente.

Como las tiendas de Blockbuster, que un día estaban en cada esquina y al siguiente solo existían en la memoria de los que alguna vez rentaron una película un viernes por la noche.

Puntos de reflexión

• ¿Puede tu equipo directivo explicar en dos minutos cuál es la propuesta de valor de su organización — y por qué el cliente la prefiere sobre otras?

• ¿Tienen identificado con precisión a quién sirven — o trabajan para “todo el mundo”?

• ¿Las capacidades que tienen hoy son suficientes para cumplir lo que prometen mañana?

• ¿Cuándo fue la última vez que revisaron si el modelo sigue siendo relevante para el cliente o ciudadano actual?