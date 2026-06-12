La estrategia no es un documento, es una decisión que se sostiene

“Una visión sin acción es un sueño. Una acción sin visión es una pesadilla”.

—Joel Barker

En un proceso de planeación con una empresa familiar, el director general presentó con orgullo los objetivos estratégicos para los siguientes tres años: crecer 40% en ventas, abrir tres nuevas sucursales y lanzar una línea de productos digitales. Todos en la sala asintieron.

Era ambicioso, era inspirador, era exactamente lo que se supone que debe verse en una planeación estratégica.

Le pregunté cuántas personas tenían asignadas para ejecutarlo. “Las mismas de siempre”, dijo. ¿Y el presupuesto adicional? “Todavía no lo hemos definido.” ¿Y quién era el responsable de cada objetivo? Miradas cruzadas. Tenían objetivos, no tenían estrategia.

La estrategia no es un documento que se redacta en un retiro y se archiva hasta el siguiente año. Es una decisión sostenida en el tiempo, una serie de elecciones coherentes sobre qué hacer, cómo hacerlo y con qué recursos. Y esa decisión tiene tres elementos que no funcionan por separado: los objetivos, el plan de acción y los recursos. Los tres juntos forman la estrategia, cualquiera de los tres por separado son fragmentos.

Los objetivos responden a la pregunta: ¿qué quiero lograr? Y para que un objetivo sea estratégico de verdad, necesita cumplir cuatro condiciones: ser claro, ser medible, ser retador y tener plazo. Sin claridad, nadie sabe a qué apuntar; sin medición, nadie sabe si llegó; sin reto, no moviliza; y sin plazo, es una aspiración eterna.

“Mejorar la satisfacción del cliente” no es un objetivo, es una intención bonita. “Alcanzar un índice de satisfacción del 90% antes del tercer trimestre de 2026”, sí lo es.

El plan de acción responde a: ¿cómo voy a lograrlo? Son las iniciativas concretas que convierten la intención en movimiento. Un plan sin iniciativas específicas, sin responsables y sin fechas es solo una lista de buenos propósitos. La diferencia entre un plan que se ejecuta y uno que se olvida está casi siempre en ese nivel de concreción: ¿quién hace qué, cuándo y cómo se va a medir?

Los recursos responden a: ¿con qué? Humanos, financieros, tecnológicos y en organizaciones de gobierno; también políticos: la voluntad institucional, los aliados, los acuerdos que hacen posible que las cosas ocurran. Un plan sin recursos asignados no es un plan. Es una lista de deseos con formato profesional.

“La estrategia sin recursos es una ilusión. Los recursos sin estrategia son un desperdicio”.

—C.R.G.

El error más frecuente –y más costoso– que he visto en décadas de consultoría es exactamente este: objetivos ambiciosos, plan vago y recursos insuficientes o no asignados. La combinación produce una ilusión de planeación que se desvanece en los primeros noventa días de ejecución. Todos saben que no va a funcionar pero nadie lo dice. Y el plan se convierte en el documento más caro del cajón.

Los tres elementos son inseparables porque se sostienen mutuamente. Un objetivo sin plan es voluntarismo. Un plan sin recursos es teatro. Y recursos sin objetivo son, simplemente, un gasto sin dirección. La buena estrategia conecta los tres con honestidad: objetivos que la organización puede alcanzar si se esfuerza, un plan que describe cómo hacerlo con precisión, y recursos reales –no prometidos, no “por gestionar”– para llevarlo a cabo.

Suena simple y, en teoría, lo es. En la práctica, requiere algo que escasea en las organizaciones: el valor de comprometerse con algo concreto, sabiendo que después habrá que rendir cuentas. Que para eso, curiosamente, nunca hay suficiente presupuesto en la planeación.

Puntos de reflexión

• ¿Los objetivos de tu organización son claros, medibles, retadores y tienen plazo o son aspiraciones bien redactadas?

• ¿Cada iniciativa de tu plan tiene un responsable claro y una fecha de entrega?

• ¿Los recursos asignados son suficientes para el plan que tienes o estás pidiendo resultados grandes con medios pequeños?

• ¿Cuándo fue la última vez que alguien en tu organización dijo “este objetivo no es alcanzable con estos recursos” y fue escuchado?