Messi posó con una copa fake: La historia detrás del festejo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Tras conquistar el Mundial de Qatar 2022, la foto de Messi levantando el trofeo de la Copa del Mundo se volvió la imagen con más 'me gusta' en la historia de Instagram. [Fotografía. AP]

Como si fuera ayer. Aún recordamos las imágenes de Argentina campeona del Mundial de Qatar 2022, con Lionel Messi en hombros y levantando la Copa del Mundo, celebrando el título, en el estadio de Lusail. Lo que muchos desconocen es que algunas de esas postales muestran al capitán argentino con una réplica falsa del trofeo de la FIFA.

Luego de una final agónica en la que Argentina venció en penales a la Francia, de Kylian Mbappé, los festejos de jugadores y aficionados argentinos generaron un momento de tensión que hizo sudar a los guardias de seguridad responsables de custodiar la Copa del Mundo.

Muy pocas personas comprendieron lo que sucedía en medio de la algarabía. Uno de ellos fue el periodista y comentarista deportivo Alex de la Rosa, quien presenció cómo el cuadro albiceleste festejó su tercer título mundial con una copa original y otra pirata.

¿Cómo fue que Lionel Messi festejó el Mundial de 2022 con una copa pirata?

De la Rosa relató con detalle cómo una réplica falsa del trofeo de la Copa del Mundo terminó en el centro de las celebraciones aquella inolvidable noche del 18 de diciembre de 2022 en Qatar, durante una entrevista para el pódcast El RePortero, conducido por Yosgart Gutiérrez, exguardameta de Cruz Azul.

Según el comentarista de TUDN, él vivió el momento a pocos metros de distancia, donde se concentraron los festejos de los jugadores con los hinchas argentinos.

De pronto, un aficionado apareció con una réplica falsa del trofeo de la FIFA y, sin dudarlo, pidió a un miembro del staff técnico de Argentina que acercara su trofeo al campo para que los futbolistas la firmaran.

A Alex de la Rosa le sorprendió la similitud de la copia con el trofeo original, tanto en el diseño como en el peso. Esa semejanza facilitó que la réplica pirata se uniera a los festejos, lo que generó una escena insólita: Jugadores argentinos celebraban al mismo tiempo con dos versiones de la copa.

Los guardias de FIFA notaron que una de las copas estaba en manos del capitán del equipo, Lionel Messi, mientras que otra la sostenía el famoso chef turco Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae.

Los guardias encargados de custodiar el trofeo, diseñado por el escultor italiano Silvio Gazzaniga, tomaron por un momento la copa que tenía en sus manos el chef que se coló a los festejos y confirmaron que se trataba del trofeo original.

Posteriormente, le pidieron a Ángel Di María que llevara de inmediato esa copa a Lionel Messi, quien celebraba, cantaba y aplaudía junto a los aficionados mientras sostenía la réplica pirata.

Lionel Messi celebrando el tercer campeonato mundial de Argentina, tras vencer a la seleccón de Francia en penales. [Foto: Mexsport / Juan Luis Díaz]

“Los pobres de FIFA estaban: ‘Ay, cabrón, hay dos copas’. Cuando la copa original la tiene el chef, va la gente de FIFA, la ve y dice: ‘Sí, esta es la original’. Posteriormente, le dicen a Di María: ‘Messi trae la copa falsa. Métete ahí y dale esta copa’”, relató Alex de la Rosa.

Para resaltar la intervención de Ángel Di María, entre las cientos de fotografías que existen del festejo del cuadro albiceleste, hay una en la que se observa cómo ‘El Fideo’ le explica a Lionel Messi las diferencias entre las dos copas, señalándole que sus festejos los estaba haciendo con la réplica pirata.

Mientras, en las gradas, el aficionado que llevó el trofeo pirata pedía a gritos que le regresaran su réplica. Posteriormente, tras recuperar la copa firmada, un agente de seguridad se acercó para asegurarse de que no se tratara de la copa original.

Messi y Di María Ángel Di María le explica a Messi como celebró el Mundial de 2022 con una Copa del Mundo falsa. [Fotografía. EFE]

¿Qué pasó con el trofeo de la Copa del Mundo tras los festejos de Argentina en Qatar 2022?

Tras el incidente durante la vuelta olímpica, se suscitó otro inconveniente con los guardias de FIFA, quienes insistían en hacer el intercambio de trofeos, como establecen los estatutos del organismo.

Incluso vieron con malos ojos que el entrenador argentino Lionel Scaloni saliera del vestuario con el trofeo para tomarse más fotos en el campo de juego, cuando el protocolo indicaba que ya debía estar bajo resguardo.

El reglamento oficial de la FIFA para la Copa Mundial de Qatar 2022 establece en su artículo 45 que la selección ganadora recibiría el trofeo original durante la ceremonia de premiación, donde Messi recibió una capa negra como gesto simbólico de la cultural del país sede.

Tras la celebración en cancha, el trofeo debía ser devuelto una vez que el equipo ingresara a los vestidores, y en su lugar se les entregaría una réplica oficial avalada por la FIFA.

Alex de la Rosa relató que hubo inconformidad del staff técnico de Argentina con los agentes de seguridad, ya que algunos no pudieron tomarse fotos con el trofeo original.

Este inconveniente se debió a que la FIFA mantiene un control muy estricto sobre el trofeo y su exposición mediática.

“Lo que la FIFA trata siempre de cuidar es que, públicamente, las fotos con la copa sean de personas reconocidas. (...) Le gusta que su trofeo, en fotografías públicas, aparezca junto a alguien conocido”, afirmó el comentarista.

¿De quién es la copa pirata que levantó Lionel Messi en los festejos del Mundial de 2022?

Para complementar este curioso relato, el diario argentino Clarín identificó que la copa pirata que levantó Lionel Messi durante los festejos del Mundial de 2022 pertenecía a Paula Zuzulich y Manuel Zaro, una pareja proveniente de la ciudad de La Plata.

De acuerdo con el medio argentino, la pareja mandó hacer la réplica del trofeo meses antes del Mundial, con el sueño de que los jugadores la firmaran. La copa, fabricada en resina y cuarzo con un baño dorado, pasó los controles de seguridad del estadio oculta en una mochila.

Luego de que la Selección de Argentina logró su tercer campeonato mundial, la pareja sacó rápidamente su trofeo para celebrar. Instantes después, le pidieron a un familiar de Leandro Paredes que la llevara al campo para que el jugador pudiera firmarla.

La copa falsa entró al terreno de juego al menos tres veces y permaneció ahí por 45 minutos entre futbolistas, familiares y miembros del staff. De hecho, la pareja notó que Lionel Messi daba la vuelta olímpica en hombros, emulando la imagen de Diego Armando Maradona cuando ganó el Mundial de 1986.

La foto de Messi con la Copa del Mundo se volvió la imagen con más me gusta en la historia de Instagram. Hasta la fecha la publicación del exfutbolista del Barcelona cuenta con más de 74.8 millones de likes.

A pesar del tumulto, la pareja consiguió los autógrafos de Ángel Di María, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Nico González y Lautaro Martínez. Este último fue quien finalmente entregó la copa pirata de vuelta a sus dueños.

¿Qué pasó con el chef Salt Bae tras colarse en los festejos de Argentina en el Mundial de 2022?

Una de las polémicas que más revuelo causó durante la final de la Copa del Mundo de 2022 fue la presencia del chef turco Salt Bae, quien se coló en los festejos del conjunto argentino.

Las fotografías de Salt Bae con Lionel Messi y otros seleccionados albicelestes generaron controversia, sobre todo porque posó con el trofeo en solitario. Esta situación rompe el protocolo, que indica que la copa sólo puede ser levantada por jugadores campeones del mundo o por jefes de Estado.

El chef turco es conocido por su estilo extravagante al sazonar carne, especialmente por su característico gesto de espolvorear la sal con el antebrazo doblado.

El chef Salt Bae ingresó al campo de Estadio de Lusail y se le vio sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo junto a los seleccionados de Argentina. (Nación321/Instagram)

Salt Bae es dueño de la cadena de restaurantes Nusr-Et, especializada en carnes premium, con sucursales en ciudades como Estambul, Dubái, Miami, Nueva York y Londres.

La FIFA abrió una investigación en contra de Salt Bae para determinar cómo entró al campo y tuvo contacto con el trofeo. Posteriormente, lo sancionó excluyéndolo de otros eventos oficiales y deportivos del organismo.

Con el tiempo, la polémica perjudicó la imagen de Salt Bae, quien ofreció disculpas y prometió que no volvería estar en un Mundial. Sus restaurantes experimentaron una caída considerable en sus ganancias. Por ejemplo, el de Londres tuvo una reducción del 30 por ciento en ingresos y en Estados Unidos cerró cinco de los siete locales.

El relato de la copa pirata en los festejos de Argentina no solo quedó como una anécdota insólita de la Copa del Mundo, sino que también refleja la intensidad emocional de un país que, tras 36 años de espera, conquistó el torneo más codiciado en la historia del futbol.