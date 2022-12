Final Mundial: Así fue la última vez que Argentina se coronó con ‘La Mano de Dios’ de Maradona

Argentina está una vez más en una final de Copa Mundial en Qatar 2022. Es la sexta vez que la Albiceleste está en la antesala por el título, de las cuales solamente ha ganado dos (1978 y 1986) y ahora Lionel Messi intentará ponerle ‘la cereza al pastel’ a su brillante carrera como lo hizo Diego Armando Maradona.

La Copa Mundial de Maradona en el 86

“La tiene Maradona, lo marcan dos... pisa la pelota; arranca por la derecha el genio del futbol mundial. iGenio! ¡Genio! ¡Geniol!.. iGooool!... ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto ingles?”. Esa fue la narración del cronista uruguayo Victor Hugo Morales tras la consagración de Diego Armando Maradona como leyenda en el Mundial de México 1986, el último que ganó Argentina.

Esa histórica actuación del 22 de junio ante Inglaterra en cuartos de final fue un punto y aparte en la carrera de Maradona. Sin embargo, antes de esa obra maestra, hizo alarde de su picardía en el primer gol: la famosa ‘Mano de Dios’ ante el arquero Peter Shilton.

“Yo no lo toqué, fue la mano de Dios”, respondió después en forma irónica el 10 de la Albiceleste. Tras su anotación, Maradona volteó a festejar, pero ningún compañero se acercaba. “Les dije: ‘Felicítenme, porque si no, el árbitro no lo marca’”.

Maradona fue indudablemente el mejor del Mundial

En el Mundial de 1986, solo el ‘Pelusa’ era capaz de encarar y driblar como en el ‘Gol del siglo’. Tomó el balón en media cancha, dejó atrás a los jugadores ingleses para después definir con plasticidad y elegancia ante la salida de Shilton. Fue el 2-0 y el Estadio Azteca era un hervidero.

En aquel entonces se esperaba que Michel Platini fuera la figura del Mundial, pero el propio francés se rindió ante el argentino: “Diego logra cosas que nadie más puede igualar”, comentó, según la revista Futbol Total.

Maradona levantó la Copa del Mundo como capitán Albiceleste tras derrotar 3-2 a Alemania en la final. El genio dio la asistencia a Jorge Burruchaga para el gol del campeonato. José Brown y Jorge Valdano hicieron los otros dos tantos.

El camino de Argentina en el Mundial de 1986:

Fase de grupos

Argentina 3-1 Corea del Sur [Valdano (2) y Ruggeri]

Italia 1-1 Argentina [Maradona]

Argentina 2-0 Bulgaria [Valdano y Burruchaga]

Octavos de final

Argentina 1-0 Uruguay [Pasculli]

Cuartos de final

Argentina 2-1 Inglaterra [Maradona (2)]

Semifinal

Argentina 2-0 Bélgica [Maradona (2)]

Final

Argentina 3-2 Alemania [Brown, Valdano y Burruchaga]

Bilardo, de las críticas y las cábalas, a recibir el indulto

Carlos Salvador Bilardo, director técnico de la Selección de Argentina en el Mundial de 1986, fue muy criticado antes y durante el torneo por sufrir en la eliminatoria clasificatoria y por su estilo de juego con línea de tres defensas centrales y apostar al contragolpe.

Además, el ‘Doctor’ tenía muchas cábalas que impuso a sus jugadores -y que han heredado varios argentinos desde entonces y que se mantienen actualmente en la abiceleste-. Sin embargo, en la final del Mundial había una pancarta que decía “Perdónanos, Bilardo”.

“No toqué el trofeo, ni tengo una foto. Pero ver a los muchachos celebrando y a Maradona besando la copa, para mí era una satisfacción bárbara, sobretodo por las críticas que habíamos recibido”, dijo Bilardo.