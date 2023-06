Salt Bae, chef que se coló en Qatar, le ‘echa sal a la herida’: ‘No volveré a pisar la cancha de un Mundial’

El chef turco Salt Bae ya era famoso antes de colarse a los festejos en la cancha de la final del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina venció a Francia, y el popular cocinero se retrató con el trofeo y hasta mordió las medallas de los jugadores para una foto.

Hace unos días, el carnicero le ‘echó sal a la herida’ y habló por primera vez del incidente: “No salí al campo con el propósito de hacer publicidad”.

Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae, ha estado en el centro de las conversaciones de Internet en más de una ocasión, desde que se volvió un popular meme en 2017 por su peculiar forma de echar sal a la carne, también se han viralizado las millonarias cuentas de sus restaurantes Nusr-Et, donde vende cortes con oro.

Gökçe nació en Erzurum, Turquía en 1983, su padre era un minero del carbón. El ahora chef ha dicho en varias ocasiones que tuvo una infancia difícil y dejó de estudiar a los cinco años por problemas económicos, por lo cual se dedicó a trabajar y cuando tenía 14 años empezó en una carnicería.

Luego, él se convirtió en “el carnicero más rico y famoso del mundo”, aquel que viaja en jet privado y rechaza el champán porque solo bebe agua, según The Times.

El chef fue un invitado especial con acceso VIP durante la Copa del Mundo, incluso estuvo en compañía de Elon Musk.

Al final del partido incumplió las reglas oficiales: la Copa del Mundo solo la pueden tocar los jugadores que quedaron campeones en la justa mundialista, así como los presidentes de los países que resulten ganadores.

La FIFA abrió una investigación al respecto y la Lamar Hunt U.S. Open Cup, U.S. Soccer’s National Championship vetó de su final del 2023 a Salt Bae, aunque no explicó el motivo.

Salt Bae publicó en Instagram fotografías del festejo.

El chef turco estuvo conviviendo con los jugadores de la Albiceleste

¿Por qué Salt Bae se metió a la cancha del Mundial de Qatar?

En otras ocasiones Salt Bae ha mencionado su relación con Argentina, ya que forma parte de la historia de sus exitosos restaurantes.

Cuando tenía 27 años Gökçe abrió su primer restaurante en Estambul, con 8 mesas y 10 empleados, luego empezó un viaje a países famosos por su carne: “Sin mucho dinero viajé a Argentina para ver la industria cárnica y después de eso quise viajar a Estados Unidos, pero me negaron la visa cinco o seis veces, pero nunca me di por vencido”, comentó a NBC.

Esos dos viajes definieron su carrera en los cortes de carne, ya que aprendió diversas técnicas en Argentina y Estados Unidos.

Messi acudió al restaurante de Salt Bae.

“Fue una combinación de mi amor por Argentina y mi exaltación. Me encanta Argentina. He vivido allí. Fui a apoyarles”, declaró a The Times sobre sus razones para ir al partido.

El chef tiene varias sucursales alrededor del mundo que con frecuencia son visitadas por celebridades, estuvo recibiendo a varios jugadores en su negocio en Qatar, incluso a Lionel Messi:

“Muchos [del equipo] han venido al restaurante. No me sentí un extraño. Fue un momento especial. No puedo hacer nada con respecto a la razón por la que estuve allí, pero nunca jamás volvería a pisar la cancha de un Mundial”.

De acuerdo con el cocinero, él no era el único que se metió al campo, pero las reacciones se centraron en él: “Había por lo menos otras mil personas en el campo, pero cuando muestran el vídeo dan a entender que solo estaba yo. Nunca quise eclipsar nada. No me gustaba llamar la atención. No pateé a nadie ni robé nada”.

También agregó que no buscaba llamar la atención: “No salí al campo con el propósito de hacer publicidad; simplemente me apetecía. Luego fue un poco sorpresa... Había dos mil millones de personas viendo el Mundial… ¿Cuántas personas hablan de mí? Cinco mil millones. El mundo entero”.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante de Salt Bae?

El restaurante Nusr-Et en Doha, famoso por su espectáculo al echar sal a la carne y sus cortes con oro comestible, fue tan concurrido por mexicanos durante la Copa Mundial de Futbol en Qatar que el chef Salt Bae decidió abrir una sucursal en México.

Los tickets de consumo en Nusr et suelen volverse virales en Internet, debido a que cuando van grupos grandes pueden alcanzar cifras millonarias.

En noviembre de 2022 Salt Bae publicó en Instagram la imagen de una cuenta por 3 millones 248 mil 111 pesos mexicanos para 14 comensales: “la calidad nunca es costosa”, escribió. En esos días acudió el piloto Carlos Sainz, de Ferrari.

En octubre de 2021 se difundió un recibo por un millón 36 mil 554 pesos mexicanos (37 mil 23 libras esterlinas) de un grupo de amigos que acudió al restaurante ubicado en Knightsbridge, en Londres, Reino Unido.

El periodista británico Zak Garner-Purkis relató su experiencia al probar una taza de su café capuchino adornado con una hoja de oro de 24 quilates, el cual cuesta más de mil 300 pesos mexicanos; el lugar no impresionó al periodista deportivo Christian Martinoli: “no vale la pena, verdaderamente caro”.

De un país a otro los precios cambian un poco, pero en Dubai hay opciones desde 300 pesos mexicanos en su sección de ensaladas, aunque otras cuestan 1500 pesos; hay carne tártara de mil 300 pesos, sushi de 395 a 600 pesos.

