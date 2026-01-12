Amistoso México vs. Islandia: Detalles de la preventa, sede, fecha del partido y lo que debes saber

México debuta este 2026 ante Islandia en Querétaro, en un atípico partido con únicamente jugadores de la Liga MX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, FMF).

Camino al Mundial, la Selección Mexicana se medirá en un México vs. Islandia en Querétaro como parte del plan del cuerpo técnico encabezado por el entrenador Javier Aguirre y ya sabemos los detalles de la preventa de boletos.

El ‘Vasco’ contará con una convocatoria integrada únicamente por jugadores de la Liga MX, según lo informó la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Preventa de boletos: ¿Cuándo y quién puede comprar para el México vs. Islandia?

De acuerdo con información de la Selección Mexicana en redes sociales, el partido contará con una preventa exclusiva Banorte, que se realizará del 19 al 22 de enero, a través de la plataforma Fanki, misma que se encargó del México vs. Portugal.

Esta etapa antecederá a la venta general y está dirigida a tarjetahabientes de crédito y débito Banorte, como parte de los acuerdos comerciales habituales en los partidos del Tricolor en casa.

México vs. Islandia: Fecha, sede y horario

El partido amistoso quedó programado para el miércoles 25 de febrero de 2026, con sede en el Estadio Corregidora de Querétaro, escenario que volverá a recibir a la Selección Nacional en un compromiso internacional.

De acuerdo con la FMF, este encuentro permitirá evaluar rendimientos individuales, ajustar aspectos tácticos y seguir construyendo el grupo que encarará el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Datos del partido:

México vs Islandia

Fecha: 25 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026 Sede: Estadio Corregidora, Querétaro

Antecedentes: México vs. Islandia

El historial entre ambas selecciones favorece claramente al conjunto mexicano.

En cinco enfrentamientos previos, México registra tres victorias y dos empates, sin derrotas, con seis goles a favor y uno en contra, de acuerdo con los datos oficiales de la FMF.

México en Querétaro: balance histórico

Querétaro se ha consolidado como una plaza frecuente para la Selección Nacional. En el Estadio Corregidora, México ha disputado nueve partidos, con saldo de seis triunfos y tres derrotas, además de 20 goles anotados y nueve recibidos.

Partidos sin Fecha FIFA y con jugadores de la Liga MX para México: Los amistosos en puerta de la Selección

Tanto el duelo ante Islandia, como los primeros compromisos del año ante Panamá y Bolivia, no se disputarán en Fecha FIFA, según el calendario internacional oficial. Esto explica que la convocatoria esté limitada a jugadores de la Liga MX, al no existir obligación de liberar futbolistas que militan en el extranjero.

Las ventanas oficiales de Fecha FIFA para selecciones están contempladas del 23 al 31 de marzo —periodo en el que se celebrarán los partidos ante Portugal y Bélgica— y del 1 al 9 de junio, justo antes de la Copa del Mundo 2026.

Gira internacional de enero: Panamá y Bolivia

México abrirá su actividad en 2026 con una gira fuera del país.

Panamá vs México:

Fecha: Jueves 22 de enero de 2026

Jueves 22 de enero de 2026 Sede: Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá

Bolivia vs México:

Fecha: Domingo 25 de enero de 2026

Domingo 25 de enero de 2026 Sede: Estadio Olímpico, Santa Cruz

Ambos partidos permitirán observar a futbolistas del torneo local y ajustar detalles tácticos en escenarios de alta exigencia.

Pruebas de élite en Fecha FIFA: Portugal y Bélgica

Ya dentro de Fecha FIFA, México enfrentará a dos selecciones europeas de primer nivel.

México vs Portugal:

Fecha : 28 de marzo de 2026

: 28 de marzo de 2026 Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México

México vs Bélgica:

Fecha: 31 de marzo de 2026

31 de marzo de 2026 Sede: Soldier Field, Chicago

Estos encuentros representan el tramo de mayor exigencia competitiva previo al Mundial.

Últimos ajustes antes del Mundial 2026

Además de los partidos ya anunciados, la planeación contempla dos encuentros adicionales de preparación antes del arranque de la Copa del Mundo, cuyos rivales y sedes aún no han sido confirmados.

México debuta en el Mundial 2026 contra Sudáfrica el 11 de junio de 2026 en el Banorte, dentro del Grupo A, que también comparte con Corea del Sur y el ganador de la Repesca Europa 4, según el Sorteo de la Copa del Mundo realizado el 5 de diciembre.