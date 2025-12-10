¿Quiénes son los dueños de Fanki? Plataforma encargada de preventa de boletos para México vs. Portugal

La CEO de Fanki se llama Tatiana Fontalvo; Alan Kraus y la empresaria son los fundadores.

Antes de la preventa para el partido México vs. Portugal se hablaba poco de Fanki, la plataforma encargada de los boletos para el partido inaugural del Estadio Banorte. ¿Pero quiénes son sus dueños?

Las expectativas eran grandes desde que se anunció que la preventa del México vs. Portugal no sería por Ticketmaster, sino por Fanki, en la que se venden entradas para otros eventos deportivos.

Sin embargo, la página colapsó desde antes de la preventa, lo que provocó varios memes de la caída de Fanki, una plataforma que nació en Colombia y se posicionó dentro de las startups más llamativas de su país, por lo que la incursión en México es clave.

El origen de Fanki: de startup colombiana a boletera en México

Fanki nació en 2021 bajo el nombre original de Bitsports, una iniciativa emergente con base en Colombia, cuyo objetivo era ofrecer soluciones tecnológicas para el entretenimiento deportivo.

A mediados de 2023, la empresa se reinventó: dejó atrás su propuesta inicial basada en NFTs y se transformó en Fanki, plataforma que se enfocó en construir un ecosistema digital para aficionados y clubes, que incluye boletería digital, billetera virtual, tarjetas co-brandeadas, programas de fidelización, y otros servicios fintech diseñados para acercar al aficionado con su club favorito.

Esa reconversión marcó su entrada en un segmento tradicionalmente dominado por boleteras establecidas: Fanki apostó por digitalizar la experiencia, y en ese contexto empezó a operar no solo en Colombia, sino también en otros mercados de América Latina, incluido México.

Así, cuando los organizadores del partido México vs. Portugal decidieron prescindir de la antigua boletera —y romper con esquemas convencionales—, Fanki apareció como la alternativa tecnológica para hacer la preventa.

Quiénes están detrás de Fanki: fundadores e inversionistas

Fanki fue fundada por Tatiana Fontalvo, quien ocupa el cargo de CEO. A su vez, en los perfiles corporativos suele mencionarse también a otro cofundador: Alan Kraus —con experiencia previa en comercio electrónico—, lo que sugiere una combinación de conocimiento en negocios digitales y deportes.

Además, en junio de 2023 Fanki concretó una ronda semilla de financiamiento por US$ 6 millones, con fondos liderados por Broom Ventures y Tenacity Venture Capital, además de la participación de otras firmas como Maraton Capitals.

Esa inyección de capital, según la empresa, estaba destinada a desarrollar la plataforma digital, expandir sus servicios fintech dentro de la industria deportiva y consolidar su operación internacional.

Fanki ha establecido alianzas con entidades deportivas de peso. Entre sus clientes se mencionan equipos y organizaciones de México como Club América y Celaya F.C., así como organizaciones globales como World Boxing Council (WBC).

Qué representa Fanki en la preventa de México vs. Portugal

Para el duelo México vs. Portugal, Fanki fue nombrada como boletera oficial. La preventa exclusiva se abrió entre el 10 y el 12 de diciembre de 2025, con tarjetas del banco Banorte como método exclusivo de compra en ese periodo inicial.

Según los propios comunicados, la venta será únicamente a través del sitio oficial de Fanki y su aplicación móvil. No habrá taquillas físicas disponibles.

Los boletos estarán disponibles en formato digital: la boleta aparecerá en la sección “Mis boletos” dentro de la aplicación, y el ingreso al estadio se realizará mostrando ese ticket digital.

No obstante, en cuanto inició la preventa, varios usuarios reportaron que la plataforma se cayó. Se registraron errores, imposibilidad de acceder a la venta, largas esperas o bloqueos de página, lo que generó críticas y dudas sobre su capacidad de soportar una demanda masiva.