D-Backs vs. Padres en el Harp Helú: ¿Cuándo es la preventa del juego de MLB en México?

¡La MLB está en la casa! La Serie en la Ciudad de México volverá con dos juegos entre Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres. Te compartimos los detalles.

El último juego internacional de Arizona fue en 2019 en una serie de dos partidos contra los Rockies en Monterrey. (Foto: EFE/ Imagen generada con IA Gemini/ Unplash)
Mientras los aficionados al futbol pelean y se decepcionan con la preventa de boletos del México vs. Portugal que se jugará en la reinauguración del Estadio Azteca, que cambiará el nombre a Estadio Banorte, los fans de la pelota caliente tienen otro objeto del deseo: La Mexico Series 2026 de Grandes Ligas.

Major League Baseball (MLB) informó que Diamondbacks de Arizona y Padres de San Diego, cuyo inversionista es Alfredo Harp Helú, disputarán una serie de dos juegos de Grandes Ligas en Ciudad de México.

¿Cuándo es la México Series 2026 de D-Backs vs. Padres de San Diego?

El mejor beisbol del mundo regresa a tierra azteca. Las novenas de Arizona y San Diego protagonizarán la Mexico Series 2026 los días 25 y 26 de abril. La sede de ambos juegos será el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los bicampeones Diablos Rojos del México.

¿Cuándo es la venta de boletos de D-Backs vs. Padres de San Diego en México?

A través de sus redes sociales, Grandes Ligas informó que la venta de boletos para los juegos de D-Backs de Arizona contra los Padres de San Diego en México se realizará el próximo 19 de enero.

Sin querer ‘ponchar’ a Fanki, la pagina de la preventa del México contra Portugal en el futbol, MLB anunció que la venta para la Mexico Series 2026 se realizará a través del sistema Ticketmaster.

