D-Backs vs. Padres en el Harp Helú: ¿Cuándo es la preventa del juego de MLB en México?

El último juego internacional de Arizona fue en 2019 en una serie de dos partidos contra los Rockies en Monterrey. (Foto: EFE/ Imagen generada con IA Gemini/ Unplash)

Mientras los aficionados al futbol pelean y se decepcionan con la preventa de boletos del México vs. Portugal que se jugará en la reinauguración del Estadio Azteca, que cambiará el nombre a Estadio Banorte, los fans de la pelota caliente tienen otro objeto del deseo: La Mexico Series 2026 de Grandes Ligas.

Major League Baseball (MLB) informó que Diamondbacks de Arizona y Padres de San Diego, cuyo inversionista es Alfredo Harp Helú, disputarán una serie de dos juegos de Grandes Ligas en Ciudad de México.

¿Cuándo es la México Series 2026 de D-Backs vs. Padres de San Diego?

El mejor beisbol del mundo regresa a tierra azteca. Las novenas de Arizona y San Diego protagonizarán la Mexico Series 2026 los días 25 y 26 de abril. La sede de ambos juegos será el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los bicampeones Diablos Rojos del México.

¿Cuándo es la venta de boletos de D-Backs vs. Padres de San Diego en México?

A través de sus redes sociales, Grandes Ligas informó que la venta de boletos para los juegos de D-Backs de Arizona contra los Padres de San Diego en México se realizará el próximo 19 de enero.

Sin querer ‘ponchar’ a Fanki, la pagina de la preventa del México contra Portugal en el futbol, MLB anunció que la venta para la Mexico Series 2026 se realizará a través del sistema Ticketmaster.

Información en desarrollo...