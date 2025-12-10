¿Cuáles son los boletos más baratos para México vs. Portugal en reinauguración del Estadio Azteca?

Los boletos para el partido de México vs. Portugal están a la venta mediante la plataforma Fanki. (Foto: Shutterstock/ Fotoarte El Financiero/ Cuartoscuro)

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido de México vs. Portugal? Aunque faltan más de tres meses para el juego de preparación de cara al Mundial 2026, las entradas ya se encuentran a la venta.

El encuentro entre Portugal y la Selección Nacional Mexicana es mucho más que un partido amistoso, ya que marca la reinauguración del Estadio Azteca, ahora llamado Banorte, luego de su remodelación para Copa Mundial de Fútbol 2026.

Si ese no fuese motivo suficiente para causar expectativa, se espera que el jugador portugués Cristiano Ronaldo llegue como titular al encuentro con el equipo de Javier Aguirre y para vivir este momento, no hace falta gastar miles de pesos en entradas.

Los boletos para el partido de México vs. Portugal se venden en la preventa Banorte del 10 al 12 de diciembre. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock / Selección Nacional de México / Seleções de Portugal / IA)

México vs. Portugal: ¿Cuánto cuestan los boletos más baratos?

Aunque las entradas más costosas del partido de México vs. Portugal alcanzan los 9 mil pesos para las zonas premium y cercanas a la cancha, hay otras opciones mucho más accesibles para los aficionados.

En las áreas Alto Lateral UF, Alto Norte UF y Alto Sur UF— que forman parte de las zonas más alejadas de la cancha — los precios son de 500 pesos por boleto, de ahí, el costo aumenta al triple.

Para el área Preferente 300, Alto Norte y Alto Sur los costos son de mil 500 pesos; mientras que para la Cabecera 300 el precio es de 1 mil 750 pesos. Aquí te dejamos los precios de las entradas más accesibles.

Considera que estos precios ya tienen incluidos los cargos por servicio, lo que significa que es el costo total a pagar por tu entrada.

Lista OFICIAL de precios: ¿Cuánto cuestan los boletos para México vs. Portugal?

Si lo que quieres es ver el partido lo más cerca posible de la cancha, los precios van aumentando hasta llegar a los 9 mil pesos, por lo cual tu gasto dependerá de la zona en la que quieras comprar.

Para el caso específico de las personas con tarjetas bancarias de crédito Banorte, hay buenas noticias, ya que podrán adquirir los boletos a 5 y 10 Meses Sin Intereses.

Preventa y venta general: ¿Cuándo comprar los boletos para México vs. Portugal?

El partido de México vs. Portugal se realizará el 28 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Azteca, sin embargo, la preventa comenzó este 10 de diciembre.

La venta anticipada es únicamente para personas con tarjetas bancarias de Banorte, ya sean de crédito o débito (a excepción de la Básica, Empresarial, Corporativas, Fácil, Suma Menores, Prepago y Apoyos gubernamentales) y tendrá una duración de dos días, ya que finalizará hasta el 12 de diciembre a las 11:59 de la noche.

Mapa del Estadio Banorte para el partido México vs. Portugal. (Foto: Captura de pantalla).

Una vez que finalice la preventa Banorte, arranca la venta general para todas las personas, sin importar cuál es su institución bancaria, el sábado 13 de diciembre, una última oportunidad para conseguir boletos.

¿En dónde comparar los boletos para México vs. Portugal?

¡Ojo! En esta ocasión la venta de las entradas no se realiza mediante la plataforma boletera Ticketmaster, sino que en Fanki, un sitio web especializado en la venta de tickets para encuentros deportivos.

Tal como ocurre en otras plataformas, lo primero que debes hacer para poder comprar es crear una cuenta en Fanki, para ello sigue estos pasos:

Entrar al sitio o app de Fanki.

Selecciona “Iniciar sesión o registrarme”.

Ingresa tu correo electrónico o número telefónico, mismo al que te enviarán un código de verificación.

Verifica tu correo y llena el formulario

Cuando esté lista tu cuenta, podrás acceder a la venta de boletos para México vs. Portugal. Los pasos para adquirir las entradas son estos:

Iniciar sesión.

Seleccionar el evento México vs. Portugal.

Elegir zona y número de boletos.

Seleccionar método de pago y promociones aplicables.

Finalizar la operación.

Cuando tu compra esté hecha, podrás verificar que la transacción fue exitosa a ingresar en la sección de “Mis Boletos” dentro de la app y el sitio web de Fanki, en donde verás tus entradas. Poco antes del evento se generará un código QR que debes presentar para ingresar.