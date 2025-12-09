¿Cuánto cuesta un boleto para el partido México vs. Portugal? Lista OFICIAL de precios

México vs. Portugal marca la reapertura del Estadio Azteca. (Fotoarte: El Fianciero / Crédito: Shutterestock).

El partido de preparación México vs. Portugal marca la reapertura del Estadio Azteca —ahora Estadio Banorte— tras su remodelación rumbo al Mundial 2026 y la carrera por conseguir boletos ya comenzó.

El duelo frente al equipo de Cristiano Ronaldo, a quien se espera ver en el Azteca, servirá como una prueba general del recinto a unos meses del partido inaugural del Mundial, donde jugará México vs. Sudáfrica.

Además, representa una oportunidad para la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, que usará estos amistosos para ajustar su desempeño.

La preventa de boletos de México vs. Portugal no se realiza mediante Ticketmaster y ya se conocen los precios.

El seleccionador Javier Aguirre reconoce estar con el tiempo en contra para armar un cuadro competitivo rumbo al Mundial. (Foto: EFE/Francisco Guasco).

Lista de precios del partido México vs. Portugal

Algunos usuarios de Banorte recibieron un SMS con un enlace al sitio oficial de Fanki, donde se venden los boletos.

En la página se muestra que entradas van de 500 a 9,000 pesos mexicanos, dependiendo de la zona:

Mapa del Estadio Banorte para el partido México vs. Portugal. (Foto: Captura de pantalla).

Preventa Banorte: Fechas confirmadas y tarjetas participantes para México vs. Portugal

La preventa de Banorte se realiza del 10 al 12 de diciembre, exclusivamente para tarjetahabientes Banorte. El acceso se abre desde las 9:00 horas (tiempo central de México). En tanto, la venta general arranca el 13 de diciembre para tarjetas de todos los bancos.

Banorte ofrece 5 y 10 meses sin intereses a crédito; sin embargo, algunas de sus tarjetas no participan:

Crédito: Básica, Empresarial, Corporativas y Fácil

Básica, Empresarial, Corporativas y Fácil Débito: Suma Menores, Prepago y Apoyos gubernamentales

¿Dónde se compran los boletos del México vs. Portugal?

Toda la operación recae en Fanki, plataforma que administra también los boletos de equipos como Atlas, Santos Laguna y clubes de beisbol como Pericos de Puebla.

El proceso de compra es completamente online mediante:

fanki.com.mx

App Fanki

La plataforma también define un límite de compra de cuatro boletos por cliente.

¿Cómo registrarse en Fanki y comprar boletos?

Entrar al sitio o app de Fanki. Seleccionar “Iniciar sesión o registrarme”. Completar datos personales y correo. Verificar el e-mail mediante código. Aceptar términos y condiciones.

Para adquirir boletos:

Iniciar sesión. Seleccionar el evento México vs. Portugal. Elegir zona y número de boletos. Seleccionar método de pago y promociones aplicables. Finalizar la operación.

El boleto se añade de forma automática a la sección “Mis Boletos” dentro de la app y el sitio web de FANKI. El código QR para acceder al evento se habilitará dos días antes en ese mismo apartado.

Toma en cuenta que las capturas de pantalla no serán válidas para ingresar. Además, la reventa está estrictamente prohibida; cualquier pase que se use de manera irregular podrá ser cancelado sin posibilidad de reembolso o reclamación, según el sitio oficial.

Portugal de Cristiano Ronaldo enfrentará a México en reapertura del estadio Azteca. (AP Foto/Peter Morrison) (Peter Morrison/AP)

¿Cuándo se juega México vs. Portugal en el Estadio Banorte?

El duelo es el 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas. Portugal llegará con Cristiano Ronaldo y jugadores como Bruno Fernandes y Vitinha, mientras que México buscará ajustar su desempeño tras una racha reciente con empates y derrotas.

Tres días después, el equipo mexicano viajará a Estados Unidos para un partido contra Bélgica, como parte de su preparación.