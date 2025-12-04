Preventa del México vs. Portugal no será por Ticketmaster: ¿Dónde y cuándo comprar boletos?

¡Ya se siente el ánimo mundialista! El partido de preparación México vs. Portugal reinaugura el Estadio Azteca, ahora Banorte, tras su remodelación para la Copa de la FIFA 2026. El proceso de venta de boletos es un poco diferente a lo usual, así que para que no se te escapen — como el penal a ‘Chicharito’ en el Cruz Azul vs. Chivas—, te contamos todos los detalles.

El Portugal de Cristiano Ronaldo juega ante el ‘Tri’ en la Ciudad de México el 28 de marzo de 2026 y las entradas están por salir a la venta. El duelo representa una oportunidad para que el equipo dirigido por Javier Aguirre mida su nivel frente a una de las selecciones mejor clasificadas del mundo.

El Estadio Azteca se prepara para recibir su tercera inauguración de una Copa del Mundo, dentro del inmueble decenas de trabajadores continúan con los trabajos de remodelación. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Preventa de México vs. Portugal: Fechas confirmadas y tarjetas participantes

La preventa para el México vs. Portugal se realiza del 10 al 12 de diciembre, con acceso exclusivo para tarjetas de crédito y débito de Banorte, con excepción de algunos plásticos que no participan.

Tarjetas de crédito que no participan:

Básica

Empresarial

Corporativas

Fácil

Tarjetas de débito que no participan:

Suma Menores

Prepago

Apoyos gubernamentales

Durante la preventa, Banorte ofrece promociones a meses sin intereses: 5 y 10 meses sin intereses al pagar con tarjetas de crédito.

¿Dónde es la venta y preventa de boletos de México vs. Portugal?

La distribución de entradas no es por Ticketmaster, sino exclusivamente a través de fanki.com.mx y de la app Fanki, donde también se ofertan entradas para equipos como Atlas, Santos Laguna, El Águila de Veracruz, Pericos de Puebla y Piratas de Campeche.

Banorte explicó que toda la logística del evento —incluyendo horarios de venta, capacidad, accesos, costos adicionales y funcionamiento general— es responsabilidad de Fanki.

La dinámica se limita a seis boletos por persona, un tope establecido por la plataforma como parte de su política para el control de demanda y seguridad en el proceso de compra.

¿Cómo hacer una cuenta en Fanki?

Para comprar boletos debes registrarte primero:

Ingresar al sitio web de Fanki o a su app. En la parte superior derecha hay un menú, al desplegarlo da clic en “Iniciar sesión o registrarme”. Completar el formulario con datos personales y correo electrónico. Verificar el e-mail mediante el código enviado al usuario. Aceptar términos y condiciones.

Una vez validado el registro, el usuario queda habilitado para comprar boletos.

¿Cómo comprar entradas para México vs. Portugal?

Iniciar sesión con usuario y contraseña. Consultar los eventos disponibles o seleccionar el escudo del equipo para filtrar partidos. Elegir el evento, cantidad de boletos y zona del estadio. Seleccionar el método de pago y, si aplica, ingresar un código de promoción. Finalizar la compra y recibir la confirmación por correo.

Los boletos incluyen un código QR, el cual será obligatorio para ingresar al Estadio Banorte el día del partido.

Portugal de Cristiano Ronaldo enfrentará a México en reapertura del estadio Azteca. (AP Foto/Peter Morrison) (Peter Morrison/AP)

El partido México vs. Portugal: Todos los detalles

El encuentro entre México y Portugal se disputa el 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas (tiempo de CDMX) en el Estadio Banorte.

El duelo es una prueba general del estadio rumbo a la inauguración del Mundial 2026, programada para el 11 de junio en el mismo recinto.

Portugal, sexto lugar del ranking FIFA, llega encabezado por Cristiano Ronaldo, además de figuras como Bruno Fernandes y Vitinha.

El ‘Tri’ y Portugal se han visto las caras cinco veces, y los mejores marcadores para la Selección han sido dos empates.

Tras concluir el año con una racha negativa que incluyó cuatro empates y caídas ante Colombia (4-0) y Paraguay (2-1), Javier Aguirre busca que su equipo eleve su nivel frente a dos selecciones consideradas contendientes en la próxima Copa del Mundo.

México, que quedó fuera en la fase de grupos en el Mundial de Qatar, apunta a alcanzar al menos los octavos de final en la próxima Copa del Mundo que organiza junto con Estados Unidos y Canadá.

México también enfrentará a Bélgica en Estados Unidos

Tres días después del duelo ante Portugal, el Tricolor se traslada a Estados Unidos para enfrentar a Bélgica el 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago. El partido es a las 7:00 horas (HC) y 8:00 horas (HL) y forma parte del calendario de preparación.

En el caso de Bélgica, el conjunto mexicano tiene un balance positivo en los siete duelos previos, con tres triunfos, dos empates y dos descalabros.

Los amistosos ante Portugal y Bélgica son parte de la estrategia diseñada para medir el rendimiento del equipo.

“Este tipo de partidos son los que nos pidió Javier para medir a la selección y Bélgica es un gran equipo, es un gran parámetro”, explicó Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales.

México debutará en la Copa de la FIFA el 11 de junio en el Estadio Banorte, enfrentando a un rival que se definirá en el sorteo del Mundial 2026. Posteriormente, jugará el 18 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 24 de junio en la Ciudad de México.

Con información de EFE y AP.