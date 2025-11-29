Remodelación del Estadio Azteca: ¿Cuántas, cuántas? Podrás pedir ‘chela’ desde tu celular

Los aficionados que asistan al Mundial 2026 en el Estadio Banorte podrán pedir cerveza desde su celular.

Si te da sed ‘de la peligrosa’ en los partidos del Mundial de 2026 en México ya no tendrás que ‘cazar’ al vendedor de cerveza. Como parte de la remodelación del Estadio Azteca, que se llamará Estadio Banorte en la Copa de la FIFA, podrás pedir bebidas y alimentos desde tu celular.

La remodelación del Estadio Azteca para el Mundial de 2026 incluye la renovación de la tecnología dentro del ‘Coloso de Santa Úrsula’, que va desde el acceso a internet hasta la mejora en la calidad del audio dentro del inmueble.

Si ibas al Azteca a los partidos del América y del Cruz Azul en años recientes, sabes que la señal colapsaba y eran pocos quienes tenían acceso a internet o a la red celular; sin embargo, Félix Aguirre, director del Estadio Banorte, asegura que todos podrán estar “conectados todo el tiempo“ durante un partido del Mundial 2026.

Con este plan se espera que mejore tu experiencia dentro del Estadio Azteca, ya sea que quieras comunicarte con tus amigos, subir una historia o un TikTok sin esperar hasta que salgas, gracias al wifi gratuito.

¿Esto significa el fin de los ‘cuántas, cuántas’ (como se le conocen los vendedores de cerveza por su tradicional grito)?

El Estadio Azteca aumentará su capacidad a 87 mil asistentes. (AP)

¿Qué novedades tendrá el Estadio Banorte (antes Azteca) para el Mundial 2026?

Una de las principales preocupaciones de la remodelación del Estadio Azteca, al que le aplicaron la de Joan Sebastian y ‘le cambiaron el nombre’ a Estadio Banorte, era que el mítico recinto que vio campeón del mundo a Pelé y a Maradona “perdiera su alma”.

Ese temor incluso llegó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a quien Emilio Azcarraga, dueño del Estadio Azteca y presidente del Club América, le garantizó que las remodelaciones de más de mil millones de pesos no harían que el recinto, que será el primero en albergar tres inauguraciones del Mundial, pierda esa ‘mística’ que le caracteriza.

Por ello, la remodelación está enfocada en mejorar la cancha, reordenamiento, y especialmente la experiencia de los asistentes.

Algunos de los cambios más importantes, reveladas por Félix Aguirre a la agencia Associated Press son:

Aumento en la capacidad , de 83 mil a aproximadamente 87 mil personas.

, de 83 mil a aproximadamente 87 mil personas. Superficie híbrida de la cancha , es decir, una mezcla de pasto natural con fibras sintéticas, al estilo de la mayoría de estadios de la Premier League en Inglaterra.

, es decir, una mezcla de pasto natural con fibras sintéticas, al estilo de la mayoría de estadios de la Premier League en Inglaterra. Nueva ventilación y un sistema de drenaje que ayudará a contener las fuertes lluvias que azotan al sur de la Ciudad de México.

que ayudará a contener las fuertes lluvias que azotan al sur de la Ciudad de México. Los vestuarios, el área de prensa y de servicios médicos ‘se mudaron’ a la zona debajo de los palcos en el centro del Estadio Azteca.

‘se mudaron’ a la zona debajo de los palcos en el centro del Estadio Azteca. Nuevo sistema wifi que promete mantenerte conectado en todo momento a internet.

que promete mantenerte conectado en todo momento a internet. Ordenar alimentos, bebidas y mercancía oficial desde tu celular.

y mercancía oficial desde tu celular. Sistema electrónico para saber qué baños están ocupados y evitar filas eternas.

para saber qué baños están ocupados y evitar filas eternas. Mejores rutas de acceso y salidas del Estadio Azteca.

del Estadio Azteca. Butacas y pantallas nuevas.

nuevas. Nuevo sistema de iluminación .

. Sistema de sonido con más de 340 bocinas.

Hasta ahora no se ha revelado cómo funcionará el modo electrónico para pedir comida, bebidas desde tu celular.

La inversión para la remodelación del Estadio Azteca fue de mil millones de pesos. (AP)

¿Cuándo reabre el Estadio Azteca?

El Estadio Azteca o Banorte reabrirá al público el 29 de marzo de 2026, cuando la Selección Mexicana reciba a Portugal, de Cristiano Ronaldo, en un partido amistoso.

A 4 meses de la reapertura del Estadio Banorte, Félix Aguirre aseguró que se ha preservado “el alma” del estadio mundialista, que ha sido sede de otros espectáculos como la NFL en México y conciertos de artistas como Shakira, Paul McCarney y Bad Bunny.

“El alma es la esencia del estadio y es lo que todos aprendimos a disfrutar... Todos tenemos recuerdos importantes del estadio en nuestras vidas”, dijo Aguirre. “Es por eso que, cuando asumimos la renovación, guiados por la visión del señor Azcárraga y con el futuro del estadio en la mente quisimos preservar su alma y las emociones que provoca.”

Aguirre aseguró que las labores de remodelación van a tiempo, además de que están atentos a cualquier detalle que pueda surgir.

“Tomamos una responsabilidad importante, pero lo hacemos con mucha responsabilidad, energía y entusiasmo”, argumentó el director del Estadio Azteca.

La cancha del Estadio Azteca volverá a ser de pasto híbrido. (AP)

¿Cuántos partidos tendrá el Estadio Azteca en el Mundial de la FIFA 2026?

El Estadio Azteca tendrá cinco partidos del Mundial de 2026, incluida la inauguración en la que estará presente la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre.

Los partidos que albergará el estadio de la Ciudad de México en la Copa del Mundo son:

Jueves 11 de junio - Partido inaugural con la Selección Mexicana.

Miércoles 17 de junio - Partido de fase de grupos.

Miércoles 24 de junio. Partido de la Selección Mexicana.

Martes 30 de junio - 16vos de final

Lunes 5 de julio - octavos de final.

Los vestuarios y zona de prensa fueron reorganizados en el Estadio Azteca. (AP)

Aunque ‘la fiesta’ futbolera solo durará unas semanas, la Ciudad de México anunció proyectos importantes para las vías de transporte al Estadio Azteca, como son:

Las remodelaciones del Estadio Azteca comenzaron en la segunda mitad de 2024. (AP)

