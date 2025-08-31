Infantino dice que el Estadio Azteca es una catedral del futbol: ‘Como el Vaticano para un católico’

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, considera que el Estadio Azteca (comercialmente llamado ‘Banorte’) es un auténtico templo del futbol por su importancia histórica y, desde luego, los partidos que se han jugado durante los anteriores Mundiales con sede en México.

El 11 de junio de 2026, el Estadio Azteca recibirá la inauguración de una Copa Mundial de la FIFA por tercera vez, en esta ocasión con México como una de tres sedes; Canadá y Estados Unidos los co-organizadores del evento.

Según Infantino, quien dio un boleto a Claudia Sheinbaum para el partido inaugural, ha trabajado de buena manera no sólo con la presidenta de México, sino también en colaboración con los gobiernos de Donald Trump en Estados Unidos y Mark Carney, primer ministro de Canadá.

Infantino califica al Azteca como el ‘Vaticano’ para los aficionados al futbol

En declaraciones para TUDN en su visita a México, Gianni Infantino reconoce el gran legado con el que cuenta el ‘Coloso de Santa Úrsula’: “El Estadio Azteca es un templo del futbol, es como el Vaticano para un católico, es algo especial”.

El exsecretario general de la UEFA recordó que éste fue el estadio en donde el mítico Pelé se levantó en brazos de sus compañeros con la Copa del Mundo, luego de ganarle (4-1) a Italia en la cancha de Santa Úrsula.

También recordó que el césped del Azteca fue sede de la gran final del Mundial del 86, entre Argentina y la Alemania, en la cual ganó la ‘albiceste’ con Diego Armando Maradona en la cancha como el máximo referente de su equipo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino y la presidenta Claudia Sheinbaum con una réplica gigante del boleto de entrada del partido inaugural del Mundial 2026

Destaca que en la misma cancha de la alcaldía Tlalpan fue en donde se jugó el conocido ‘Partido del Siglo’ en 1970 entre Italia y Alemania, el cual se extendió hasta la prórroga, instancia en la que se anotaron nada menos que 5 goles para darle la victoria (3-2) a los azzurris.

En esta cancha, también fue en la que Diego Armando Maradona anotó el ‘gol del siglo’ en el Mundial del 86. En un simbólico partido de cuartos de final ante Inglaterra, el ‘Pelusa’ arrancó en media cancha y burló a cinco jugadores rivales y mandó el balón a guardar.

“Es un estado icónico, una catedral del futbol que la gente que ama al futbol aprecia y ama, y esta es la imagen que tenemos que dar a México al mundo”, expresa Infantino.

Según recuerda Infantino, quien nació en 1970, su padre le contó todo sobre el Mundial de ese año en México, en el cual destaca que Italia llegó a la final, la cual tiene gran simbolismo.

“Poder ser el presidente de la FIFA en la inauguración del Mundial 2026 en el Azteca es algo espectacular”, expresa. “Para mí, México es especial porque, después de mi elección, mi primer congreso de FIFA fue en Ciudad de México; tenemos mucha relación”.

De acuerdo con Infantino, se celebrará un Mundial que será inolvidable, además de armonioso y seguro. Será la Copa del Mundo de la FIFA más grande de la historia, al incluir a 48 selecciones.