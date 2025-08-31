Final de la Leagues Cup 2025 EN VIVO HOY: ¿Dónde ver Seattle Sounders vs. Inter Miami?

Inter Miami y Seattle Sounders se enfrentan en la final de la Leagues Cup. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, MLS, Leagues Cup).

La Leagues Cup 2025 llega a su capítulo definitivo con una final de lujo entre dos equipos de la MLS: Seattle Sounders e Inter Miami, un duelo que marca historia en el fútbol norteamericano. El enfrentamiento se disputa con figuras de talla mundial como Lionel Messi y Luis Suárez, frente a un Sounders sólido y con experiencia internacional.

En semifinales, Seattle Sounders venció a LA Galaxy y el Inter Miami derrotó al Orlando City con doblete de Messi, en su regreso de lesión tras su ausencia en los cuartos de final ante Tigres de la UANL.

“Ambos llegaron a la final por méritos propios. Tuvieron un camino perfecto. Ambos son protagonistas siempre, en (la conferencia) Este y en la Oeste, con planteles muy bien dirigidos. Para el Inter Miami será el primer partido de visitante, y va a ser en pasto sintético”, dijo a EFE Víctor Guevara, vicepresidente de competencia de Leagues Cup.

¿Cuándo y a qué hora se juega la final de la Leagues Cup 2025?

La final se disputa el domingo 31 de agosto de 2025 en el Lumen Field de Seattle, Washington, un estadio con capacidad para 68,000 aficionados y célebre por su ambiente vibrante.

El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas (tiempo del centro de México), tres horas después del silbatazo del LA Galaxy vs. Orlando, partido por el tercer lugar en Leagues Cup.

Partido : Seattle Sounders vs. Inter Miami (final Leagues Cup)

: Seattle Sounders vs. Inter Miami (final Leagues Cup) Fecha : Domingo 31 de agosto de 2025

: Domingo 31 de agosto de 2025 Hora : 6:00 pm (tiempo del centro de México)

: 6:00 pm (tiempo del centro de México) Sede: Lumen Field en Seattle, Washington (Estados Unidos)

Final de la Leagues Cup 2025: ¿Dónde ver el partido Seattle Sounders vs. Inter Miami?

En México, la final de Leagues Cup 2025 se transmite en televisión abierta y de paga, así como por streaming. Éstas son las opciones oficiales:

TV abierta : Nu9ve, A+ (canal 7.2 de TV Azteca)

: Nu9ve, A+ (canal 7.2 de TV Azteca) TV de paga : TUDN

: TUDN Streaming: Apple TV+, MLS Season Pass - Apple TV

¿Cómo llegan Seattle Sounders e Inter Miami?

Seattle Sounders llega a la final con paso firme, tras eliminar al LA Galaxy (2-0) en semifinales y mostrando una defensa sólida. El argentino Pedro De La Vega es una de las figuras con tres goles en esta edición.

Inter Miami pasó guiado por Lionel Messi con un doblete decisivo ante Orlando City (3-1) en semifinales, el equipo de Javier Mascherano ha mostrado carácter. Además, cuenta con el aporte de Luis Suárez, figura clave en cuartos de final contra Tigres.

Alineaciones probables Seattle Sounders vs. Inter Miami

Seattle Sounders: Thomas; Alex Roldán, Yeimar Gómez, Ragen, Baker Whiting; Cristian Roldán, Rothrock, Vargas; De La Vega, Musovsky y Jesús Ferreira.

Thomas; Alex Roldán, Yeimar Gómez, Ragen, Baker Whiting; Cristian Roldán, Rothrock, Vargas; De La Vega, Musovsky y Jesús Ferreira. Inter Miami: Ustari; Fray, Luján, Falcón, Jordi Alba; De Paul, Bright, Busquets, Segovia; Messi y Suárez.

¿Qué gana el campeón de la Leagues Cup 2025?

El ganador no solo levantará el trofeo, sino que también asegura un premio estimado en 2 millones de dólares y un lugar en la Concacaf Champions Cup 2026.

Además, para Lionel Messi, este duelo representa la oportunidad de conquistar su tercer título con Inter Miami tras la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024.