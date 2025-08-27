Inter Miami vs. Orlando City: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de Leagues Cup 2025?

Inter Miami y Orlando City chocan por un boleto a la final de la Leagues Cup 2025 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, MLS, Leagues Cup).

Inter Miami y Orlando City protagonizan este miércoles una semifinal en la Leagues Cup 2025 que promete emociones al límite con figuras de la talla de Luis Suárez y Sergio Busquets en la cancha.

Además, el posible regreso del jugador argentino Lionel Messi acapara la atención en un duelo que enfrenta a dos equipos de Florida por un boleto a la gran final de la Leagues Cup 2025, además de asegurar su lugar en Concachampions.

Conoce, a continuación, los pormenores del partido en este ya nombrado Clásico de Florida.

¿A qué hora juega Inter Miami vs. Orlando City HOY?

De acuerdo con el calendario de Leagues Cup, el encuentro está programado para este miércoles 27 de agosto de 2025, a partir de las 6:30 pm (tiempo del centro de México), aunque suelen iniciar con retraso los partidos en este torneo. El Estadio Chase alberga este choque de alto nivel en Fort Lauderdale, Florida.

Partido : Inter Miami vs. Orlando City (semifinales Leagues Cup)

: Inter Miami vs. Orlando City (semifinales Leagues Cup) Fecha : Miércoles 27 de agosto de 2025

: Miércoles 27 de agosto de 2025 Hora : 6:30 pm (CDMX)

: 6:30 pm (CDMX) Sede: Estadio Chase en Fort Lauderdale, Florida (EU)

¿Dónde se puede ver Inter Miami vs. Orlando City?

La transmisión podrá verse mediante el MLS Season Pass en Apple TV, así como la suscripción de Apple TV+, que incluye toda la fase de eliminación de la competencia. El partido no tendrá cobertura mediante señales de televisión abierta o de paga en México:

Streaming: Apple TV+, MLS Season Pass - Apple TV

¿Cómo llegan los equipos a la semifinal de la Leagues Cup 2025?

El duelo lo protagonizan Inter Miami y Orlando City, dos rivales que han encendido la competencia en Florida.

Dirigido por Javier Mascherano, Inter Miami llega tras eliminar a Tigres en cuartos de final. Sin embargo, la expulsión del entrenador argentino en ese partido obliga a su asistente Javier Morales a dirigir desde la banca. El equipo busca repetir la hazaña de 2023, cuando alzó el título.

Orlando City se impone a Toluca en penales y busca repetir las dos goleadas que ya le propinó esta temporada a su vecino (0-3 y 4-1), por lo que quieren prolongar su dominio frente a su rival local y demostrar que tiene el potencial para pelear en la final.

El estado físico del argentino Lionel Messi concentra todas las miradas. El capitán argentino sufrió una lesión en la pierna derecha el pasado 2 de agosto frente a Necaxa y, aunque reapareció parcialmente contra Los Ángeles Galaxy el 17 de agosto, recayó y se perdió cuatro partidos.

El martes, Messi completó el entrenamiento con normalidad y el asistente Javier Morales confirmó que tomarán la decisión final sobre su convocatoria horas antes del juego:

“Deseamos que esté en la convocatoria y mañana tomaremos una decisión”, afirmó Morales en rueda de prensa.

Otra incógnita es el español Jordi Alba, quien arrastra un golpe en la rodilla desde el duelo contra Tigres. El lateral español entrenó con el grupo, pero aún no tiene asegurada su presencia.

Además, el futuro de Sergio Busquets es tema de conversación. El mediocampista, de 37 años, reconoció que está “más cerca del retiro que de seguir jugando”, aunque no descarta renovar con Inter Miami. Admitió que no volverá a Europa y que su fichaje por las ‘Garzas’ en 2023 cerró esa etapa de su carrera.

Además, Busquets reconoce que la serie está abierta: “Creo que está al 50 %. Jugamos en casa, eso es un plus, pero ellos nos han ganado los dos últimos partidos”, declaró.

Formaciones probables para el partido Inter Miami vs. Orlando City

Inter Miami

Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Jordi Alba*; Sergio Busquets, Yannick Bright, Rodrigo de Paul; Tadeo Allende, Luis Suárez, Lionel Messi*.

Orlando City

Pedro Gallese; Dan Þórhallsson, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, Nikola Brekalo; Mario Pašalić, Eduard Atuesta, Kyle Smith, Tyrese Spicer; Luis Muriel y Facundo Ojeda.

Con información de EFE