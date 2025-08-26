Con beso y apapacho: Así fue el reencuentro de Julio César Chávez Jr. con su papá tras libertad condicional

Julio César Chávez se reencuentra con su hijo en gimnasio de boxeo (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

¡El gimnasio los volvió a unir! Dos días después de salir de prisión pese a ser vinculado a proceso, Julio César Chávez Jr. y su padre, la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, se reencontraron la tarde de este martes 26 de agosto.

Así se dio a conocer a través de un video de Instagram en el que se ve que el comentarista deportivo Julio César Chávez entra al gimnasio donde su hijo entrena y le da un fuerte abrazo.

El encuentro ocurre luego de que Julio César Chávez Jr. fue acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa por autoridades de México y Estados Unidos.

VIDEO: Julio César Chávez Jr. recibe visita de su papá en gimnasio

Después de que le dieron libertad condicional en la audiencia del pasado 23 de agosto, Julio César Chávez Jr. regresó a entrenar en el Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada, en Hermosillo.

El esposo de Frida Muñoz terminó de entrenar cuando, en un video compartido por el entrenador Diego Soto, se le ve sonriente, acercarse a su papá, el exboxeador Julio César Chávez.

Aunque el rostro de ‘el césar del boxeo’ no se alcanza a ver, la expresión de felicidad de su hijo es evidente. Antes de acercarse y abrazarse, ambos se dan la mano y un beso de reencuentro, pues desde que detuvieron a JC Chávez Jr. en EU, no se veían.

Julio César Chávez abraza con los dos brazos a su hijo, mientras Jr., usando sus tenis Gucci con los que fue deportado, solo lo abraza con una, pues en la otra mano llevaba su celular y otros artículos.

Aunque no se alcanza a distinguir lo que dice Chávez Jr., acusado de presuntos vínculos con Los Chapitos, a padre e hijo se les aprecia la felicidad del reencuentro en un video que apenas dura unos segundos.

¿Por qué dejaron en libertad condicional a Julio César Chávez Jr.?

Cuando lo deportaron a México el pasado 18 de agosto, encarcelaron a Julio César Chávez Jr. en el CEFERESO de Hermosillo, donde permaneció hasta su audiencia del pasado 23 de agosto, donde un Juez de Control lo vinculó a proceso, pero con libertad condicional.

El hijo del boxeador Julio César Chávez abandonó el penal horas después de que fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, y los tres meses que dieron para la investigación complementaria los pasará en libertad, pero con medidas cautelares.

Julio César Chávez Jr. llevará su proceso en libertad provisional. (Foto: Cuartoscuro/imagen creada con IA Gemini)

Rubén Fernando Benítez, abogado de Julio César Chávez Jr., explicó a algunos medios de comunicación afuera del CEFERESO 11 (donde se realizó la audiencia) que, pese a que los delitos que le imputan son de prisión preventiva oficiosa según el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existen elementos que ameriten la privación de su libertad.

“Será puesto en libertad porque la Fiscalía no justifico que deba continuar privado de su libertad para el proceso, pero le impusieron unas medidas muy estrictas que las va a seguir al pie de la letra", mencionó Benitez.

Pese a que las acusaciones contra Chávez Jr. que peleó con Jake Paul días antes de su detención en EU aseguran, son falsas, está dispuesto a atravesar todo el proceso al pie de la letra para que no queden dudas de su presunta inocencia.

“El pueblo mexicano tiene derecho a saber que a mi representado le interesa en seguir este proceso para llevarlo a su conclusión y sin lugar a duda de nadie, soterrar estas especulaciones y demostrar que no tiene culpabilidad alguna”, agregó.

¿Cuáles son las medidas cautelares de Julio César Chávez Jr.?

Aunque Julio César Chávez Jr., hermano de Nicky Chávez, puede hacer su vida relativamente normal en los próximos tres meses, su vinculación a proceso lo lleva a ser objeto de estrictas medidas cautelares, para evitar su fuga, como: