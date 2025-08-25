Julio César Chávez Jr. entrena en el gimnasio del ‘Gallo’ Estrada tras conseguir libertad provisional

Chávez Jr. regresa a sus entrenamientos de boxeo luego de obtener su libertad condicional (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

El púgil Julio César Chávez Jr. regresa a sus entrenamientos de boxeo luego de que el hijo de la leyenda del deporte salió en libertad provisional.

Chávez Jr. está vinculado a proceso por los delitos de presunta delincuencia organizada y tráfico de armas. Las pruebas presentadas contra el boxeador por la Fiscalía lo acusan de un posible vínculo como colaborador del Cártel de Sinaloa.

Este lunes, horas después de que Chávez Jr. abandonó la cárcel en Hermosillo, el gimnasio Coliseo Boxing Club (Hermosillo, Sonora) del excampeón mundial del peso supermosca Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada presume su regreso al entrenamiento.

“Julio César Chávez Jr. retomó sus entrenamientos en Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada”, escribe la cuenta de Instagram del gimnasio acompañado por un video en donde Chávez Jr. no da declaración alguna.

Tras su vinculación a proceso, un juez federal determinó la libertad del boxeador con estrictas medidas cautelares. De acuerdo con Rubén Fernández Benítez, abogado de Chávez Jr., "la Fiscalía no justifico que deba continuar privado de su libertad para el proceso, pero le impusieron unas medidas muy estrictas que las va a observar a pie juntillas".

Las medidas incluyen no salir del país, no acercarse a personas relacionadas con la investigación, acudir puntualmente a las audiencias subsecuentes, y, de acuerdo con Reforma, la defensa ofreció como garantía un inmueble con valor de 7 millones de pesos. La próxima audiencia será tentativamente el 24 de noviembre, dando tres meses para investigaciones complementarias.

¿Qué pasó con Julio César Chávez Jr.?

Apenas unos días después de la pelea, el 2 de julio, Chávez Jr. vs. Jake Paul, autoridades migratorias de EU detuvieron al boxeador mexicano, acusado de tener estatus migratorio ilícito en el país; lo señalaron por mentir en su solicitud de residencia permanente, que solicitó por su matrimonio con Frida Muñoz, ciudadana estadounidense.

Tras varias semanas en que fue procesado para su expulsión del país, el 18 de agosto, Estados Unidos entregó a Julio César Chávez Jr., quien tenía una orden de aprehensión girada desde 2023. Incluso, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que había solicitado su detención a EU, pero acusa que fueron ignorados.

Ante su llegada, dictaron prisión preventiva oficiosa a Julio César Chávez Jr.; el boxeador promovió un juicio de amparo en la búsqueda de llevar su proceso en libertad o no estar incomunicado.

Su audiencia, realizada por videollamada, concluyó en la vinculación a proceso del boxeador mexicano pero quedó en libertad provisional. Según su abogado, "la Fiscalía no justifico que deba continuar privado de su libertad para el proceso".

Julio César Chávez padre reaccionó en entrevista para Ventaneando: “Me siento contento, esto es un proceso, mi hijo tiene que aclarar todas las dudas que tenga el Gobierno”.

“Quiero dejar en claro que mi hijo no es un delincuente, no pertenece a un cartel, no trafica armas, no vende drogas, pedirles a las autoridades que sean justas. Mi hijo está en libertad preventiva y desde afuera vamos a pelear el caso”, sentenció.