Raja Jackson, hijo de excampeón de UFC, propina brutal golpiza EN VIVO a luchador tendido sobre la lona

Raja Jackson, hijo del excampeón mundial de la UFC ’Rampage’ Jackson, golpeó brutalmente al luchador Stuart Smith ‘Syko Stu’, a quien dejó inconsciente tras una serie de golpes en un evento semiprofesional que se salió del guión.

Un evento de lucha independiente organizado por KnokX Pro Wrestling terminó estrepitosamente cuando Raja Jackson, de 25 años, ingresó al ring para un intercambio con Syko Stu. Lo que debía ser un momento de dramatismo se convirtió en una agresión real.

Raja levantó a Syko Stu y lo azotó contra la lona, para después descargar más de 20 puñetazos directos a su cabeza y rostro, incluso cuando su rival ya estaba inconsciente. Los testigos, incluyendo al referee, le pedían que se detuviera.

En los videos difundidos mediante redes sociales, se aprecia cómo entre varios luchadores más hacen todo lo posible por quitar a Jackson de encima y que termine con la agresión ante su rival ya indefenso. Un hombre que graba desde las cuerdas le exige al juez que detenga de una vez la pelea.

Más tarde, se esclareció el origen de la trifulca. Y es que en un careo, Smith golpeó con una lata llena a Jackson, lo cual lo molestó profundamente pero parecía ser parte de la narrativa para encender el combate, que era transmitido mediante la plataforma Kick en vivo.

La policía atendió ante lo ocurrido. De acuerdo con la cadena NBC, Norma Eisenman, vocera de la policía de Los Ángeles, informó que atendieron a un llamado al lugar de los hechos y levantaron un informe; sin embargo, no hubo arrestos y los detectives decidirían cómo proceder en el caso el lunes.

KnokX Pro Wrestling, organizadora del evento, pidió disculpas a los fanáticos y se deslindó de las acciones violentas fuera del guión realizadas por Jackson.

“Lo que se suponía que sería una maniobra de lucha libre planeada y acordada, se convirtió en un acto egoísta e irresponsable de violencia contra el Sr. Smith”, escribieron. “Este acto atroz es reprobable y nunca debió haber ocurrido”, sentenciaron.

‘Rampage’ Jackson reacciona a la actitud de su hijo sobre el ring

Horas después, Quinton ‘Rampage’ Jackson reaccionó en redes sociales. Confirmó que Syko Stu estaba estable, aunque con lesiones, y condenó la conducta de su hijo. Explicó que Raja había sufrido recientemente una conmoción cerebral y no estaba en condiciones de subir a un ring.

“No apruebo lo que hizo mi hijo, esto fue un trabajo que salió mal”, declaró Rampage. El ex campeón también lamentó que Raja, peleador de artes marciales mixtas pero sin experiencia formal en lucha libre, haya participado en un show de contacto físico, ya que lo tenía prohibido por indicaciones médicas.

“Hace tan solo unos días sufrió una conmoción cerebral haciendo ‘sparring’ y no tenía porqué hacer algo remotamente cercano a contacto físico. Como padre, estoy profundamente preocupado por su salud y por el bienestar del señor Smith. Dicho esto, estoy muy molesto de que todo esto haya sucedido, pero mi principal preocupación ahora es que el señor Smith se recupere pronto. Pido disculpas en nombre de mi hijo y a Kick por la situación”, agregó.