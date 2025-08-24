Aficionado compra nueva playera del Atlante con su Pensión del Bienestar: ‘El diseño está bonito, lo vale’

Un hombre admitió comprar su playera del Atlante gracias a su Pensión del Bienestar (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Mexsport / IA Gemini).

Un aficionado al Atlante se volvió viral en redes sociales tras revelar que compró la nueva playera de los ‘Potros’ gracias al apoyo que le brinda el programa gubernamental de las Personas Adultas Mayores.

Por medio de TikTok, el usuario @rodo.calde22 reveló el video en donde entrevista a Miguel García, el cual luce la nueva indumentaria de los ‘Potros’ en el Estadio Agustín Coruco Díaz, que es casa del Atlante desde el torneo anterior con su mudanza al estado de Morelos.

El Atlante decepcionó el torneo pasado, luego de quedar eliminados en cuartos de final en el torneo Clausura 2025 de la Liga de Expansión ante los ‘Canrios’ el Atlético Morelia. Sin embargo, el ánimo no decae para este aficionado.

“Recién inaugurada para la goleada que vamos a dar”, dijo muy confiado en su equipo.

Según explica, la nueva indumentaria de los ‘Potros’ le costó nada menos que $1,199 MXN. El hombre destaca la nueva marca que hace la piel del equipo de sus amores: Keuka, luego de que el Atlante dejara de ser vestido por Joma.

“Está bien, el diseño está bonito”, destaca. “Sí lo vale (el precio), es en lo que está casi todos los años”, agrega.

El hombre destacó que traía la playera de la temporada anterior, sin embargo, se la cambió luego de comprarse la nueva indumentaria del equipo. El aficionado reveló que adquirió la nueva playera gracias a su Pensión del Bienestar.

“Mi pensión de Obrador. Aquí viene... ahí está”, expresó. “Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre y, si no, ya se la saben”, concluyó con una porra para su equipo.

Los comentarios del video fueron divididos, pues algunas personas consideraban que, al potencialmente haber trabajado a lo largo de su vida, merece poder darse un gusto con el apoyo; mientras que, por otro lado, hubo personas que están en desacuerdo que se le dé usos recreativos de esta naturaleza a la Pensión del Bienestar.

¿A quiénes se entrega la Pensión del Bienestar?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un apoyo universal que se le entrega a todas las personas mayores de 65 años "a través de la entrega de una pensión no contributiva que ayude a mejorar las condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección social", explica en su sitio web el Gobierno Federal.

De este modo, se le realiza un depósito por un monto de $6,200 MXN a todas las personas adultas mayores que soliciten el apoyo mediante el Banco del Bienestar. El apoyo está reconocido a nivel constitucional, por lo que no se puede negar a nadie, y se entrega "sin importar condición social o económica, ideología o creencias".

“Ayudamos en la mejora de la situación que viven las y los adultos mayores, en aras de reconocer su esfuerzo y empeño en la construcción de nuestro país con la finalidad de garantizar una vejez digna y plena”, explica el sitio oficial de Programas para el Bienestar.